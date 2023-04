La criptomoneda no está tan descentralizada como parece

El concepto de descentralización tiene una cualidad casi seductora.

Un mundo financiero sin la necesidad de partidos centrales es tan romántico como parece. Transacciones zumbando puramente peer-to-peer. Eficiencia limpia, tarifas bajas y alta velocidad, y sin necesidad de confiar. Como no amarlo?

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Pero a pesar de lo encantadora que parece esa visión, hacerla realidad está demostrando ser un desafío en la esfera de las criptomonedas.

¿Qué tan centralizadas son las criptomonedas?

Hemos visto muchas criptomonedas reveladas como significativamente más centralizadas de lo anunciado. Solana es la que me viene a la mente, con preocupación de que parte del motivo de su meteórico avance durante la pandemia se debió a la manipulación de Sam Bankman-Fried, quien tenía estrechos vínculos con la moneda.

Las altcoins más pequeñas a menudo son ridiculizadas por estar influenciadas por billeteras de ballenas. Incluso Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo, está significativamente más centralizada de lo que supone gran parte del mercado. Escribí una inmersión profunda en mi evaluación de Ethereum en octubre pasado (spoiler: lo valoro como una acción tecnológica), pero recapitularé brevemente algunos de los aspectos que revelan cuán centralizado es.

En primer lugar, la mayor parte de la actividad en Ethereum y el valor total bloqueado (TVL) se realizan a través de monedas estables centralizadas como Tether y Circle. Estas monedas estables están sujetas a la ley y han demostrado en múltiples ocasiones que pueden y congelarán activos si los legisladores así lo exigen (me viene a la mente el incidente en Tornado Cash).

Claro, Ethereum es el hogar de las finanzas descentralizadas (DeFi), pero ¿es realmente DeFi si todo funciona con monedas estables centralizadas y puede cerrarse si la ley lo requiere? El fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, lo sabe, llegando incluso a decir que estos establos centralizados tienen tanta influencia que podrían decidir el destino de las futuras bifurcaciones de las criptomonedas:

Creo que en un futuro más lejano (el tema de los proveedores centralizados que deciden la dirección de Ethereum) definitivamente se convierte en una preocupación mayor. Básicamente, el hecho de que la decisión del USDC sobre qué cadena considerar como Ethereum podría convertirse en un factor decisivo en futuras bifurcaciones duras polémicas. Fundador de Ethereum Vitalik Buterin

Luego está el tema de las apuestas. La mayor parte de las apuestas en Ethereum se realizan a través de grupos de apuestas, muchos de los cuales están centralizados.

Luego está el tema de los proveedores de la nube. ¿Sabías que la mitad de los nodos de Ethereum están a cargo de Amazon?

En general, las criptomonedas suelen estar más centralizadas de lo que parecen. DAI es otro fuerte ejemplo. La comunidad se ha visto obligada a proponer un modelo de libre flotación para su moneda estable con el fin de alejarse de la dependencia de DAI de garantías centralizadas como USDC, pero el plan para tener una moneda estable de libre flotación es ambicioso, por decir lo menos.

¿A la gente le importa la descentralización?

Lo anterior pinta una imagen bastante diferente del mundo revolucionario y sin intermediarios que la criptomoneda estaba destinada a prometer. Habiendo dicho eso, la criptografía es solo un bebé: se lanzó cuando Satoshi Nakamoto extrajo el primer bloque en enero de 2009. Es justo reducir la criptografía en su conjunto por no ser lo que promete ser en este momento.

Pero, ¿alguna vez llegará allí? El camino hacia la descentralización está bordeado por obstáculos comunes centrados en la conveniencia, la eficiencia y la facilidad de uso, que están lejos de ser imposibles con un producto descentralizado, pero definitivamente son más difíciles. No busque más allá de la cadena Binance ultra limpia, una cadena de bloques altamente centralizada, pero que opera con tarifas cercanas a cero y extremadamente suave en comparación con muchos de sus primos descentralizados.

La popularidad de la cadena Binance insinúa un punto importante. No importa cuán seductora sea la descentralización, y cuán alineado esté el concepto con los pilares de las criptomonedas, las personas siempre valorarán mucho la conveniencia y la facilidad de uso. De nada sirve descentralizarse si la cosa no funciona. Punto.

Ethereum puede costar cientos de dólares en tarifas de gas para transacciones básicas en momentos en que la red está congestionada. Este es un problema enorme, e independientemente de si está más descentralizado que un competidor, la gente tendrá dificultades para usarlo con obstáculos que son prohibitivos. Me encanta la descentralización, pero no estoy pagando una tarifa de gasolina de $60 dólares para enviar mi dinero de un lugar a otro.

Por supuesto, algunos de los mejores desarrolladores del mundo están trabajando en estos problemas. Y cuando las personas inteligentes unen sus mentes, a menudo suceden cosas buenas. Entonces, quién sabe, tal vez muchas de las criptomonedas se muevan hacia una existencia significativamente más descentralizada. Pero en este momento, asegúrese de leer la letra pequeña.