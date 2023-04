El colapso de la libra libanesa ha sido una caída libre a medida que la economía del país se ha desmoronado. Las estadísticas oficiales sitúan el tipo de cambio de la LBP en 15.010 frente al dólar. Pero en realidad, la situación es mucho peor que eso. Recientemente, Bloomberg cotizó el tipo de cambio en 150.000.

¿Por qué la libra libanesa no vale nada?

La historia del Líbano es extremadamente triste. El país, que alguna vez fue un líder en el Medio Oriente, se ha convertido en un estado fallido. Beirut, una vez vista como la París de Medio Oriente, se ha convertido en uno de los peores lugares de la región.

Los hospitales en el Líbano no tienen medicamentos, la inflación se ha disparado y ha aumentado el número de cinos libaneses que huyen del país. Las reformas necesarias antes de que el país reciba financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) se han estancado en medio de crecientes disputas políticas.

Líbano ha estado en modo de crisis durante décadas. En 1982, el país atravesó una gran guerra conocida como Operación Paz enemigo Galilea. La guerra ocurrió cuando el ejército israelí invadió el Líbano. La otra gran guerra ocurrió en la guerra de 2006, en la que participaron el ejército israelí y Hezbolá.

Estas guerras provocaron una fuga de cerebros y muchas empresas extranjeras abandonaron el país. Esto, sumado a la prolongada incertidumbre política, hizo que el país fuera ingobernable. Sin capital extranjero, el banco central libanés no pudo mantener su paridad frente al dólar estadounidense.

Como escribí en este artículo. sobre la paridad con el dólar de Hong Kong, es difícil para los países mantener dichos arreglos. Hong Kong ha logrado mantener la vinculación debido a sus fuertes reservas de divisas. Los últimos números muestran que la ciudad tiene más de $ 430 mil millones de dólares en reservas de dólares, que es más alto que el PIB de la ciudad.

Más países fronterizos están en riesgo

El colapso de la libra libanesa no es único. Creo que más monedas de los mercados fronterizos se moverán en la misma dirección. Por un lado, la mayoría de estos países enfrentan desafíos similares a los del Líbano.

Por ejemplo, la rupia pakistaní ha caído más de un 597% frente al dólar estadounidense desde 1997. En los últimos cinco años, la moneda ha caído más de un 147%. Y existe la preocupación de que la caída de la moneda continúe incluso cuando el gobierno reciba fondos del FMI.

Muchos países africanos están pasando por la misma situación. Hace poco escribí sobre el colapso del dólar de Zimbabue ya que el país se enfrenta a una grave escasez de dólares estadounidenses. Hay riesgos de que la moneda siga empeorando.

Vale la pena señalar que muchos países fronterizos enfrentan el mismo desafío fundamental que el Líbano. Estos países tienen poco para exportar y dependen principalmente de las importaciones y las remesas de la diáspora. Además, tienen una montaña de deudas que les cuesta pagar.

Por ejemplo, en el este de África, el chelín keniano ha estado en caída libre mientras el nuevo gobierno ha tenido problemas. Sus ingresos se han estancado mientras que el costo del servicio de la deuda externa se ha disparado. En una entrevista la semana pasada, el asesor económico del presidente advirtió que la situación podría empeorar mientras preparaba a los funcionarios públicos para anticipar más retrasos salariales.

Lamentablemente, para la mayoría de los países fronterizos, no hay una salida más fácil a medida que la Reserva Federal continúa endureciendo y las deudas externas se disparan. En los próximos años, veremos cómo colapsan más monedas fronterizas.