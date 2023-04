AltSignals (ASI) ha sido una palabra de moda últimamente. Sin embargo, para los comerciantes, es uno de esos tokens que ingresan a un espacio solo en su etapa inicial: el comercio algorítmico. $ASI es el token nativo que impulsará la plataforma de inteligencia artificial de AltSignal para comerciantes.

$ASI está solo en su primera etapa de preventa, con más del 48% de los tokens agotados. La preventa ha recaudado más de $527,000 dólares, lo que la convierte en un éxito inicial. Puede unirse a la preventa aquí para obtener beneficios anticipados.

¿Qué es AltSignals y $ASI?

AltSignals se dobla como una plataforma construida por comerciantes para comerciantes. La plataforma con sede en el Reino Unido existe desde 2017 y se ha vuelto popular por sus señales comerciales seguras que cubren acciones, divisas y criptografía. En Trustpilot, AltSignals tiene una calificación de 4,8 estrellas sobre 5, con más de 503 reseñas. Más de 1500 usuarios se han suscrito a su servicio comercial VIP. Además, AltSignals tiene más de 50.000 miembros de Telegram, lo que la convierte en una de las más populares en las redes sociales.

Tras la fuerte demanda de sus servicios, AltSignals está lanzando una plataforma impulsada por IA denominada ActualizeAI. Se espera que la plataforma de IA fortalezca la calidad de las señales generadas y amplíe el alcance de los instrumentos financieros cubiertos.

Para dar a los miembros de ActualizeAI más libertad y oportunidades de ganancias, el equipo de AltSignals está lanzando el token $ASI. Impulsará la plataforma de IA y será la unidad de membresía. $ASI también otorgará a los titulares la exclusividad de los proyectos e iniciativas de la plataforma, incluidos los sorteos de premios.

El futuro de las señales comerciales de IA y la posición de ActualizeAI

El comercio algorítmico se está volviendo popular cada día a medida que los inversores buscan una ventaja alfa en los mercados financieros y superan las posibles desventajas del riesgo. Una encuesta de Greenwich Associates centrada en los altos ejecutivos comerciales de América del Norte encontró un interés creciente en la ejecución comercial de IA. Los ejecutivos mencionaron la búsqueda de liquidez y la minimización del deslizamiento como razones clave para usar IA.

Desde el punto de vista comercial, el uso de señales predictivas de IA mejora el rendimiento y ayuda a evitar selecciones adversas. Como tal, invertir en este espacio es una empresa valiosa que generará situaciones de ganar-ganar para los proveedores de servicios y sus clientes.

ActualizeAI promete revolucionar AltSignals y ofrecer un servicio de señal renovado del AltAlgo™ que se usa actualmente. No solo aumenta la tasa de ganancias y aumenta la satisfacción del cliente, sino que también le da voz a la comunidad a través de la propiedad del token nativo. Estas son algunas de las métricas que indican que este podría ser un token popular destinado a hacer olas en el sector de las criptomonedas en 2023.

Predicción de precios de AltSignals en 2023

1 $ASI ahora vale $0.015 centavos de dólar. Se espera que el precio sea de $0.02274 centavos de dólar en la etapa final de la preventa. Los analistas han fijado un precio de $0,40 centavos de dólar para fines de 2023, cuando el token se incluirá en las principales bolsas. Eso representa un aumento de precio de casi 2,000% desde el precio final de preventa. Tal predicción no está descartada, dado que los tokens recién lanzados y listados han aumentado hasta un 4000% en el pasado.

No obstante, un aumento de precio prudencial del 1000% es más realista para el año a medida que el token acumula liquidez y más inversores se unen a su comunidad comercial. Con nuestra proyección, es probable un precio de $0.25 centavos de dólar en el mediano plazo.

¿Vale la pena comprar AltSignals?

Muy pocos proyectos han logrado atraer una preventa fuerte como AltSignals. Ese es el primer indicio de que se trata de un proyecto con fuerte demanda y con posibilidades de crecimiento. Habiendo notado lo anterior, vale la pena invertir en AltSignals por varias razones.

$ASI podría ser una moneda valiosa ya que impulsa una comunidad de comerciantes ya existente. El respaldo preexistente permite que $ASI tenga un despegue suave una vez que ingresa a los intercambios.

Además, $ASI es más que un simple token para comprar y mantener. Brinda acceso a señales comerciales de alta calidad que generarán dinero para los comerciantes. Por lo tanto, más allá del papel especulativo, el token es atractivo para los comerciantes nuevos y novatos que buscan una parte de las ganancias comerciales.

Además, ASI es un token novedoso. Está impulsando un servicio que nunca antes se había llevado a blockchain. La competencia limitada y la ventaja de ser el primero en moverse permiten que $ASI se convierta en una moneda superior y valiosa.