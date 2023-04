Después de una exitosa preventa, Metacade (MCADE) ahora cotiza en el intercambio descentralizado Uniswap. La plataforma de juegos recaudó más de $16 millones de dólares durante la preventa, que finalizó recientemente, lo que demuestra el interés de los inversores en el ecosistema gamefi.

La cotización en Uniswap fue la primera y se produjo el 6 de abril. Este mes se esperan más cotizaciones, incluso en intercambios centralizados. El 16 de abril, los usuarios del popular intercambio de criptomonedas Bitmart tendrán acceso a MCADE. En la semana que finaliza el 30 de abril, el token se incluirá en MEXC. Más listados seguirán en el año, allanando el camino para que los inversores accedan al token y aumenten el precio.

Juegos web 3.0 para desplazar a los juegos tradicionales, con 68,9% CAGR

Los juegos de blockchain se están volviendo populares gracias a su fácil acceso y a las diversas formas en que los jugadores pueden obtener ganancias. Los últimos informes muestran que este sector alcanzará una facturación de 1.020 millones de dólares para 2032, lo que representa una tasa de crecimiento del 68,9%. Los juegos de blockchain solo se valoraron en $5.41 mil millones de dólares en 2022.

Además de la facilidad de acceso y las ganancias, los expertos dicen que las perspectivas de propiedad en tiempo real hacen que los juegos basados en blockchain sean populares. Las diversas formas de propiedad, como NFT y tokens basados en gamefi, hacen que los jugadores disfruten de beneficios únicos que no existen en el segmento de juegos tradicionales.

Los expertos creen que los juegos basados en blockchain desplazarán a sus contrapartes tradicionales con las tendencias de juego recientes y el crecimiento proyectado. La inevitabilidad del cambio se ha demostrado con el aumento de las inversiones y la incorporación al sector de nuevas plataformas de juego. Como tal, los proyectos de arcade podrían ser inversiones valiosas para las personas que miran hacia el futuro de la industria del juego.

Metacade, un proyecto con propuesta de valor única

La oportunidad para el sector del juego está fuera de toda duda. Plataformas como Axie Infinity, Decentraland, The Sandbox y otras han ganado protagonismo gracias a las ofertas de calidad en Web 3.0. Metacade no es solo un participante en este espacio. Ofrece una propuesta de valor única, lo que explica por qué la demanda de los inversores ha sido alta.

Metacade es una plataforma de juegos Web 3.0 de estilo arcade. A diferencia de sus pares, Metacade ofrece formas variadas y emocionantes de ganar. Los inversores pueden apostar el token nativo MCADE, participar en sorteos de premios y ganar a través de concursos en el juego a través de Compete2Earn. Create2Earn es otra iniciativa que recompensa a los usuarios por contribuir al centro de la comunidad, incluida la generación de reseñas de juegos y la participación en publicaciones de pares. También hay oportunidades de Work2Earn a través de trabajos temporales publicados en la plataforma.

En otras palabras, Metacade ofrece más que una experiencia de juego, dándole una cobertura sobre sus predecesores. También está impulsado por la comunidad y, en el futuro, busca una estructura similar a DAO que le dará a sus usuarios un papel más importante en la gobernanza.

El crecimiento proyectado en los juegos de cadena de bloques convierte a Metacade en uno de los principales candidatos para el éxito. La plataforma tiene usos de la vida real y una comunidad ya existente de entusiastas de los juegos, inversores y socios. Eso convierte a Metacade en una plataforma para observar durante la próxima década a medida que los juegos Web 3.0 se aceleran.

¿Vale la pena comprar Metacade ahora?

Metacade acaba de concluir su preventa y tiene listado inicial en Uniswap DEX. Como tal, su disponibilidad para el comercio se ha restringido de alguna manera. Significa que el potencial de MCADE solo se sentirá una vez que ingrese a los principales intercambios. Los planes iniciales son llevar MCADE a hasta 5 intercambios principales.

Desde la historia, los tokens recién lanzados alcanzan nuevos niveles una vez que se enumeran en los principales intercambios. Es entonces cuando se ponen a disposición de muchos inversores y reúnen liquidez sólida. Como tal, MCADE podría tener un precio atractivo ahora que solo está disponible en un solo intercambio, Uniswap. Coincidiendo con el crecimiento del sector gamefi, MCADE podría convertirse en una inversión 100 veces mayor en los próximos dos años.

Nuestra proyección conservadora es que la moneda podría aumentar 10 veces para 2024 cuando se cotice en un par de intercambios. Invertir en Metacade también permite participar en una emocionante plataforma arcade con varias oportunidades de ganancias.