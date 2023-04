El precio USD/CNY subió el lunes por la mañana mientras los operadores esperaban los próximos datos del PIB de China programados para el martes de esta semana. El par subió a un máximo de 6,87, unos puntos por encima del mínimo del viernes de 6,8346.

Avance del PIB de China

La economía china parece estar mejor de lo esperado según algunas cifras económicas preliminares. El lunes, los datos revelaron que el sector de la vivienda continuó recuperándose después de atravesar una de las peores crisis registradas. Los precios de las viviendas nuevas aumentaron un 0,5% en marzo, el crecimiento más rápido en 21 meses.

Los números llegaron unos días después de que las cifras del país revelaran que las exportaciones aumentaron en marzo de este año, incluso cuando las empresas continuaron trasladando sus operaciones a otros lugares. Las ventas de vehículos eléctricos en el país también han aumentado.

Otro informe flah de Nomura dijo que el consumo de energía ha aumentado considerablemente en las últimas semanas. Saltó un 5,9% interanual en marzo.

Las próximas noticias clave de CNY serán los próximos datos del PIB de China programados para el martes por la mañana. Estos números mostrarán si la economía se recuperó en el primer trimestre después de que el país abandonara su estrategia Covid-zero.

Los economistas encuestados por Reuters esperan que los datos muestren que el PIB del país se expandió un 2,2% mensual después de no registrar ninguna expansión en el trimestre anterior. Este crecimiento se traducirá entonces en un aumento interanual del 4,0%, superior al 2,4% anterior.

Se espera que a China le vaya bien este año después de la reapertura del país. En un informe de la semana pasada, el FMI dijo que espera que la economía crezca un 5,6 % en 2022. Ese fue un informe más optimista considerando que las autoridades de Beijing han fijado una meta del 5,0%.

Análisis gráfico USD/CNY

Gráfico USD/CNY de TradingView

El gráfico diario muestra que el tipo de cambio USD/CNY se movió lateralmente el lunes por la mañana. Se ha mantenido estable en 6.87, donde ha estado en los últimos días. El par se está consolidando en los promedios móviles exponenciales de 50 y 25 días. También está entre el 50% y el 38,2% de los niveles de retroceso de Fibonacci.

Por lo tanto, es probable que el par continúe consolidándose en los próximos días a medida que los inversores reflexionen sobre las economías de China y Estados Unidos. Luego tendrá una ruptura bajista ya que los vendedores apuntan al soporte clave en 6.820. Un movimiento por encima de la resistencia en 6.90 invalidará la visión bajista.