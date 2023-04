El precio de Zilliqa subió al punto más alto desde el 23 de febrero el miércoles mientras los inversores esperaban el próximo lanzamiento de EVM. ZIL se disparó a un pico de $0.036 centavos de dólar, que fue aproximadamente un 68% por encima del mínimo del año hasta la fecha. Esto la convierte en una de las criptomonedas de mayor rendimiento en la industria. Otras monedas alternativas como AltSignals (ASI), Internet Computer (ICP) y Oasis Network están funcionando bien.

Lanzamiento de Zilliqa EVM

Ethereum se ha convertido en la cadena de bloques más grande para contratos inteligentes a nivel mundial. Esto se ve en el creciente número de dApps en su ecosistema. Por ejemplo, en finanzas descentralizadas (DeFi), Ethereum tiene un valor total bloqueado (TVL) de más de $ 70 mil millones de dólares y un dominio del mercado de casi el 70%.

Lo mismo ocurre en la industria de tokens no fungibles (NFT), donde dominan colecciones como Bored Ape Yacht Club (BAYC). En promedio, las ventas de Ethereum NFT en un período de 24 horas suelen superar los $ 25 millones de dólares.

Por lo tanto, hay dos tendencias principales en la industria de la cadena de bloques. Primero, hay un movimiento general hacia las redes de capa 2, que son cadenas laterales que procesan las transacciones de Ethereum más rápido a un costo menor. Algunas de las principales redes de capa 2 de la industria son Cartesi, Optimism y Arbitrum.

En segundo lugar, para impulsar la interoperabilidad, muchas cadenas de bloques están lanzando su máquina virtual Ethereum (EVM), EVM es una pieza de software que ejecuta contratos inteligentes en la red Ethereum. Ayuda a impulsar la interoperabilidad dentro de diferentes cadenas. Algunas de las cadenas más populares que están trabajando en EVM son IOTA, EOS y Zilliqa.

La próxima noticia clave de Zilliqa será el lanzamiento de su implementación de EVM en la red principal que tendrá lugar el 25 de abril de este año. La implementación se pondrá en marcha a las 08:00 hora UTC.

La integración de EVM tendrá numerosos beneficios para el ecosistema Zilliqa. Por ejemplo, los usuarios ahora podrán transferir sus ZIL nativos utilizando billeteras populares como MetaMask. Además, los desarrolladores podrán implementar contratos inteligentes de Solidity.

Predicción del precio de Zilliqa

El gráfico de 4H muestra que el precio ZIL ha estado en una carrera alcista implacable en las últimas semanas. Este rally lo ha visto saltar desde el mínimo del año hasta la fecha de $0.021 centavos de dólar a un máximo de $ 0.036 centavos de dólar. Ha logrado moverse por encima de los niveles psicológicos clave. Más recientemente, se movió por encima de la resistencia clave en $0.0328 centavos de dólar, el punto más alto el 2 de abril. Al moverse por encima de ese precio, la moneda invalidó el patrón de doble techo que se estaba formando.

Zilliqa se ha movido por encima de todos los promedios móviles mientras que los osciladores apuntan hacia arriba. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la moneda continúe aumentando a medida que los compradores apuntan al próximo punto de resistencia clave en $0.037 centavos de dólar, el punto más alto en abril de este año.

Las ventas de tokens de AltSigjnals continúan

Otro tema importante en el mundo actual es la inteligencia artificial . AI ha sido llamado uno de los mayores descubrimientos, en la misma lente que el fuego y los neumáticos. Hoy en día, las plataformas de IA como Bard de Google y Bing de Microsoft se han vuelto tan poderosas que pueden escribir software, componer música y escribir historias.

Los analistas creen que la mayoría de las industrias se verán afectadas por la IA en los próximos años. Por ejemplo, afectará a la industria financiera mediante la realización de análisis y la entrega de recomendaciones. AltSignals es una de las principales plataformas que está trabajando para implementar IA en la industria.

AltSignals es una plataforma rentable que realiza análisis y envía señales sobre activos clave como divisas y criptomonedas a las personas. Ahora, como parte de su crecimiento, los desarrolladores están trabajando para integrar IA en su plataforma en un intento por mejorar los resultados. AltSignals es muy querido por sus usuarios, como puede leer en su Trustpilot plataforma de calificación.

Como parte de esta transición, AltSignals está realizando una venta de tokens para ASI. ASI es el token que impulsará la plataforma. Se utilizará para realizar pagos y alentar a otros participantes en el ecosistema. Además, se utilizará para fines de votación cuando se lance la Organización Autónoma Descentralizada (DAO).

La venta de tokens de AltSignals se dispara

La venta de tokens de AltSignals ha sido exitosa. En solo unas pocas semanas, los desarrolladores han recaudado más de $592k, que es aproximadamente el 54,82% de su objetivo. Dado que cada token cuesta $0.015 centavos de dólar, existe la posibilidad de que la demanda del token continúe aumentando en las próximas semanas. Puedes comprar el token ASI aquí.

Invertir en preventa de tokens puede ser una estrategia muy rentable. Un buen ejemplo de ello es el reciente lanzamiento de Metacade, plataforma que recaudó cerca de $16 millones de dólares en su venta de tokens. Unos días después del lanzamiento del token, la plataforma está valorada en más de $25 millones de dólares, lo que significa que los compradores originales han sido rentables.

¿Es ASI una buena inversión?

El libro blanco de AltSignals ha descrito cómo funciona la plataforma y qué quiere lograr. Y basado en el hecho de que AltSignals ya es rentable, creo que ASI es una buena compra. Sin embargo, al igual que con otras criptomonedas, existen riesgos, lo que significa que debe trabajar para limitar su desventaja. Por ejemplo, no debe asignar todo su dinero a ASI ni a ninguna otra moneda.