El precio de Dogecoin se ha mantenido estable desde principios de abril después de que alcanzó un máximo de 4 meses. El líder de las monedas meme cotizaba a $0.08691 centavos de dólar, un 5% menos en un día en que SpaceX Company de Elon Musk acaba de realizar su primer vuelo de prueba orbital Starship.

Al igual que Starship, que terminó en una destrucción rápida no planificada a mitad del vuelo de prueba, Dogecoin (DOGE) comenzó el día con un aumento a un máximo diario de $0.09297 centavos de dólar antes de retroceder al precio actual.

Direcciones activas de Dogecoin

Según los datos de Bitinforcharts, el recuento de direcciones Dogecoin activas aumentó a niveles no vistos desde agosto de 2022 el 4 de abril, cuando superó los 100k.

En el momento en que las direcciones superaron los 100.000, el precio de Dogecoin también subió a un máximo de 4 meses impulsado por un cambio temporal abrupto del antiguo logotipo del pájaro azul en Twitter a una imagen recortada de Dogecoin. Después de la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, muchos esperaban que DOGE se convirtiera en el token de pago oficial de Twitter.

Curiosamente, la red Dogecoin ha atraído constantemente a más de 47 000 usuarios diarios, lo que demuestra la consistencia de los inversores. Las direcciones activas también se han mantenido por encima de 55k durante los últimos 30 días.

Todos estos factores apuntan a una mayor participación de mercado y un mayor interés en la red que podría resultar en un aumento en la demanda de DOGE.

Además, el precio Dogecoin de recuperación del criptomercado más amplio casi se ha duplicado desde que alcanzó su mínimo de junio de 2022. Por otro lado, sus tarifas de transacción se han disparado a un nuevo nivel esta semana.