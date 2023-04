El peso argentino se ha vuelto inútil ya que la inflación del país superó el 100%. El USD/ARS se ha disparado a un máximo de 221, el punto más alto registrado. Esto significa que el par ha aumentado más de un 22 365% en las últimas dos décadas.

La crisis económica argentina continúa

Una de las noticias más importantes de la economía. es la crisis actual en Argentina. Los datos publicados por la agencia de estadísticas del país mostraron que el índice general de precios al consumidor subió al 102% en marzo. Se ha disparado al nivel más alto en más de tres décadas.

La última vez que la situación fue tan mala fue cuando el país estaba saliendo de una fase de hiperinflación a principios de la década de 1990.

Como resultado, el banco central del país ha elevado las tasas de interés considerablemente. Este mes, el banco central aumentó las tasas de interés en 300 puntos básicos. Empujó las tasas al 81%, que fue más alta que el 78% anterior. El banco central ha subido las tasas desde septiembre del año pasado, elevando la tasa de pobreza a casi el 40%. Los analistas creen que las tasas de interés alcanzarán un máximo del 110%.

Argentina ha estado en una crisis económica durante muchos años. El país incumplió sus obligaciones de deuda en 2020 después de no pagar $ 500 millones a los acreedores. En total, ha tenido más de diez impagos en los últimos años, lo que llevó a un acuerdo con el FMI.

Los rendimientos de los bonos de Argentina han aumentado debido a que los inversores esperan otra crisis en los próximos años. En marzo, hizo otro pago de bonos. La deuda del país con respecto al PIB saltó al 85%, que fue superior al 74% estimado.

A principios de este mes, el país perdió un caso, lo que significa que deberá pagar a los inversores 1.300 millones de euros. El país también perdió otro caso en Nueva York, en el que se podría ordenar al país que pague entre $10 mil millones y $20 mil millones de dólares.

Ensombreciendo el desempeño del peso argentino están las próximas elecciones generales programadas para octubre. Históricamente, las monedas de los mercados emergentes tienden a tener un rendimiento inferior antes de una elección importante.

Perspectiva del peso de Argentina

El panorama del peso argentino es nefasto ya que la situación económica empeorará en los próximos meses. El país se enfrenta a una gran crisis económica difícil de solucionar. En realidad, la verdadera solución sería llevar a cabo una reestructuración total de la economía, lo que reduciría los salarios públicos y luego impulsaría las exportaciones.

Estas son medidas difíciles de implementar considerando que las exportaciones agrícolas de Argentina se han reducido debido a las sequías. Esta semana, se informó que las exportaciones de carne de res caerán a 795 mil toneladas desde las 823 mil anteriores. Por lo tanto, sospecho que el USD/ARS seguirá subiendo en el corto plazo.