El índice Hang Seng subió el martes después de que los datos del PIB de Hong Kong y las ganancias de HSBC fueran más fuertes de lo esperado. El índice subió ligeramente unos 35 puntos básicos, incluso cuando otros índices chinos como el índice de Shanghái y el A50 de China.

Ganancias de HSBC, PIB de Hong Kong

La principal noticia del Hang Seng fueron las cifras del PIB de Hong Kong, que mostraron que a la economía le fue bien en el primer trimestre. Según la agencia de estadísticas, la economía se expandió un 2,7% en los primeros tres meses del año.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Los analistas esperaban que los datos mostraran que la economía se expandió un 0,5% en el trimestre. También se comparó con una contracción del 4,1% durante el mismo trimestre del año pasado cuando la ciudad estaba bloqueada por Covid. Los funcionarios ahora esperan que la economía crezca entre un 3,5% y un 5,5% este año.

La otra noticia importante del Hang Seng fueron las últimas ganancias del Hang Seng Bank. En un comunicado, la compañía dijo que su negocio funcionó bien en el primer trimestre, ya que los ingresos aumentaron un 64% a $ 20,2 mil millones de dólares. A tipo de cambio constante, los ingresos aumentaron un 74%. Su índice de capital de nivel 1 de capital común saltó al 14,7%, mientras que su beneficio antes de impuestos aumentó a 12.900 millones de dólares. El director general dijo:

“Seguimos confiando en alcanzar nuestro objetivo de retorno sobre el capital tangible promedio de al menos el 12% para 2023 en adelante. Con base en el consenso actual del mercado para las tasas de los bancos centrales globales, nuestras expectativas de ingresos netos por intereses se mantienen sin cambios con respecto a nuestra guía para todo el año”.

El precio de las acciones de HSBC saltó un 2…67% en Hong Kong después de los sólidos resultados. Otros de los principales motores del índice fueron ENN Energy, Baidu, Lenovo Group y JD. A las acciones de casinos como Galaxy Entertainment y Sands China les ha ido bien con el regreso de Macao. Este fin de semana, cientos de miles de turistas chinos fueron a Macao para el fin de semana del Día del Trabajo.

Pronóstico del índice Hang Seng

Gráfico HSI de TradingView

El índice Hang Seng se ha movido lateralmente en las últimas semanas. Se ha mantenido ligeramente por debajo del nivel de resistencia clave en H$20.766, el punto más alto el 17 de abril. El índice también está unos puntos por encima del mínimo del año hasta la fecha de H$18.815. Está oscilando en el promedio móvil de 50 períodos, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) se ha desplazado hacia arriba.

Por lo tanto, es probable que el índice permanezca en este rango antes de la próxima decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal. Los puntos clave de soporte y resistencia a observar estarán en H$18.815 y H$20.765.