El precio de Jasmy ha tenido un buen desempeño en los últimos días, incluso cuando aumentaron los riesgos en el mercado financiero. El token se cotizaba a $0,0066 centavos de dólar, que era mucho más alto que el mínimo de marzo de $0,0043 centavos de dólar. El enfoque ahora cambia a la próxima decisión de la Fed y la actual crisis bancaria regional.

Los usuarios de Jasmy están aumentando

Jasmy es una criptomoneda popular que fue creada por un equipo de profesionales altamente experimentados de Japón. Hara, su CEO, era un alto ejecutivo de Sony, una de las compañías de entretenimiento más grandes del mundo.

Jasmy se encuentra en la intersección de la tecnología blockchain y otras industrias populares como Internet de las cosas (IoT), tokens de fanáticos y privacidad. En una actualización a principios de este año, los desarrolladores publicaron su subvención comunitaria.

La hoja de ruta para el trimestre actual implica tener un día de apreciación de tokens para fanáticos. Jasmy se utilizó para desarrollar un token de fan para uno de los equipos de fútbol más populares de Japón.

Otra parte de la hoja de ruta es que los desarrolladores continúen construyendo su inteligencia artificial (IA) ya que buscan aprovechar los saltos tecnológicos más importantes del año. La otra parte de la hoja de ruta es que el equipo decidirá las especificaciones del Carbon Credit Consortium.

La noticia más importante de Jasmy es que la cantidad de billeteras en el ecosistema está creciendo. Los datos recopilados por Etherscan muestran que el número de titulares de Jasmy ha aumentado a más de 49.723. Esto significa que el número podría alcanzar el importante nivel psicológico de 50.000 en los próximos días. Esto significa que la capitalización de mercado circulante de Jasmy ha saltado a más de $317 millones de dólares.

La mayoría de los tokens de Jasmy se encuentran en Binance, que tiene más de 10 000 millones de tokens, lo que equivale al 21,58% de todos los tokens. Otra billetera privada tiene 2800 millones de tokens, mientras que los desarrolladores de Jasmy tienen 2400 millones de tokens. Como se muestra a continuación, la cantidad de contratos de tokens en Jasmy se ha mantenido bastante bien recientemente.

Predicción del precio de Jasmy

Gráfico de JasmyCoin por TradingView

En el gráfico diario, vemos que el precio de Jasmy ha estado en una fuerte tendencia alcista en las últimas semanas. Se ha movido por encima de los promedios móviles de 25 y 50 días. El Awesome Oscillator se ha movido por encima del punto neutral.

Jasmy también ha formado un pequeño patrón de doble techo a $0.0070 centavos de dólar. En la acción del precio, este patrón suele ser una señal bajista. Por lo tanto, solo se confirmará una mayor ventaja si el token se mueve por encima de este doble techo. Si esto sucede, el próximo nivel de resistencia clave a observar será de $0.0084 centavos de dólar, el punto más alto el 9 de febrero. Este precio está ~26% por encima del nivel actual.