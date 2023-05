La popularidad de las nuevas criptomonedas de IA y Big Data, como el nuevo token ASI de AltSignals, ha ido en aumento desde que la inteligencia artificial comenzó a ganar popularidad después del lanzamiento de la aplicación ChatGPT de OpenAI.

Durante los últimos siete días, Omax Coin ha sido el principal ganador entre los principales tokens de IA y Big Data por capitalización de mercado. El precio de OMAX ha subido más del 146 % durante la última semana, lo que lo convierte en el principal ganador del grupo. Le sigue Forta (FORT) que ha subido un 106% y Agoras: Moneda de Tau (AGRS) que ha subido un 40% en los últimos siete días.

OMAX Coin y su relación con AltSignals

Omax Coin es un token impulsado por la comunidad que se lanzó en noviembre de 2021. Está categorizado como uno de los mejores tokens de IA y Big Data por capitalización de mercado. Se lanzó inicialmente en Binance Smart Chain (BSC) antes de que el equipo lanzara su propia red principal, la cadena de bloques OMAX, en agosto de 2022.

La moneda Omax (OMAX) es el token nativo de la cadena OMAX que opera en un sistema de consenso de prueba de participación (PoS) que admite un tiempo de bloque corto y tarifas de transacción más bajas. La cadena permite que los candidatos validadores vinculados a la participación se conviertan en validadores y produzcan bloques.

Además, utiliza la detección de doble signo y otra lógica de corte que garantiza la seguridad, la estabilidad y la finalidad de la cadena. La cadena también admite contratos y protocolos inteligentes compatibles con EVM.

Actualmente, el OMAX está integrado en el sistema de máquinas expendedoras y ePOS.

Al igual que AltSignals, que busca revolucionar el espacio de las señales comerciales a través de la integración de un algoritmo de generación de señales basado en IA, Omax planea integrar su cadena de bloques en el espacio de tarjetas criptográficas y de comercio electrónico. En esencia, Omax tiene como objetivo permitir a los usuarios completar fácilmente sus compras diarias en plataformas populares de comercio electrónico y carrito de compras utilizando sus criptomonedas.

AltSignals, por otro lado, tiene como objetivo optimizar sus servicios de señales de negociación de divisas, acciones y criptomonedas a través de su nueva plataforma basada en inteligencia artificial llamada ActualizeAI, que funcionará con la criptomoneda ASI. Actualmente, la empresa está realizando una preventa del token ASI, que ya se encuentra en la segunda etapa (Etapa 1) luego de completar con éxito la etapa BETA.

La aceptación del nuevo token ASI basado en IA entre los criptoinversores ha sido abrumadora debido al ritmo al que se están agotando las etapas de preventa. La etapa actual ya está casi agotada en un 65,67% solo unos días después de que comenzó. Los interesados pueden participar de la preventa aquí.

¿Qué significa el repunte del precio de la moneda OMAX para el token ASI?

El repunte del precio de OMAX Coin en los últimos días solo confirma el hecho de que las criptomonedas de IA y Big Data están ganando popularidad a medida que la tecnología de inteligencia artificial cobra impulso en todo el mundo, lo que es un buen defensor del nuevo token ASI.

Apenas han pasado unos seis meses desde que se lanzó el primer chatbot basado en IA, el ChatGPT, y ya se han desarrollado y lanzado una gran cantidad de otras aplicaciones de IA, incluidas las aplicaciones blockchain-AI. Si se quiere mantener el impulso, el token ASI encontrará un entorno muy propicio una vez que se concluya la preventa y se incluya en intercambios descentralizados y centralizados.

¿Debo comprar el token ASI hoy?

Bueno, el criptomercado es un mercado bastante volátil y conlleva muchos riesgos. Sin embargo, según la información proporcionada en el sitio web oficial de AltSigals, se espera que el precio del token ASI aumente durante las etapas restantes de preventa.

El precio ASI ya ha visto su primer aumento de precio de $0,012 centavos de dólar durante la etapa BETA a su precio actual de $0,015 centavos de dólar. Se proyecta que llegue a $ 0.02274 centavos de dólar para cuando la preventa llegue a su fin, sin mencionar las proyecciones de precios futuras después de que se cotice en CEX y DEX.