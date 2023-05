El USD/BRL se movió lateralmente esta semana incluso después de que la Reserva Federal y el banco central de Brasil divergieran en la política monetaria. El real brasileño cotizaba a 4,9 frente al dólar estadounidense, lo que significa que ha subido un 8,9 % desde el nivel más bajo de este año.

La Fed y el banco central de Brasil divergen

La Reserva Federal y los bancos centrales de Brasil fueron algunos de los principales bancos que se reunieron esta semana. El miércoles, la Reserva Federal decidió subir los tipos de interés un 0,25% y continuar con su política de endurecimiento cuantitativo (QT). A través de QT, el banco está reduciendo su balance en más de $90 mil millones de dólares por mes.

En un comunicado, Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo que la decisión fue unánime y que mostraba la determinación del banco para combatir la inflación. También dijo que es probable que el banco no considere recortar las tasas de interés más adelante este año. Los analistas esperan que el banco deje las tasas de interés en este nivel por el resto del año.

Aún así, hay señales de que la Fed reducirá las tasas en el cuarto trimestre o en 2024. Por un lado, los precios del crudo se han desplomado esta semana, lo que significa que la inflación podría caer a un ritmo más rápido de lo esperado. Además, el colapso de los bancos regionales probablemente conducirá a un deterioro más rápido de la economía estadounidense.

Las próximas noticias clave del USD para ver serán los próximos datos de empleos estadounidenses programados para el viernes. Se espera que estos números muestren que la economía estadounidense agregó alrededor de 180k puestos de trabajo en abril después de agregar 236k puestos de trabajo en el mes anterior.

El par USD/BRL también reaccionó a la última decisión sobre tipos de interés del banco central brasileño. El banco central decidió dejar las tasas de interés en 13,75% por sexta reunión consecutiva. A diferencia de la Fed, la inflación en Brasil se ha movido a 4,65%, dentro del objetivo del banco de 1,75% y 4,75%.

Análisis técnico USD/BRL

Gráfico USD/BRL de TradingView

El gráfico diario muestra que el par USD/BRL ha tenido una tendencia bajista en los últimos meses. Ha caído desde el máximo del año hasta la fecha de 5.48 a menos de 5. El par se ha movido por debajo del soporte clave en 5, el nivel más bajo el 4 de noviembre. También ha caído por debajo del promedio móvil de 50 días.

Por lo tanto, es probable que el par USD/BRL continúe cayendo ya que los vendedores apuntan al soporte clave en 4.6950, el nivel más bajo el 26 de mayo del año pasado.