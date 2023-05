El tipo de cambio USD/COP retrocedió levemente el viernes después de los últimos datos de inflación al consumidor de Colombia. Cayó a un mínimo de 4.547 el viernes, por debajo del máximo de esta semana de 4.723. En total, el peso colombiano ha subido más de un 7% frente al dólar estadounidense este año.

La inflación en Colombia se modera

Colombia, al igual que otros países, está enfrentando un gran desafío con la inflación a medida que aumentan los precios de la mayoría de los artículos. Recientemente, sin embargo, el ritmo de la inflación se ha moderado levemente, ayudado por el fortalecimiento del peso. Según la agencia de estadísticas, la inflación general al consumidor de Colombia cayó de 1,05% en marzo a 0,78% en abril. Esta disminución fue mayor que la estimación de los medios de 0,90%.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

El IPC también disminuyó respecto al año anterior. El índice general de precios al consumidor cayó del 13,34% en marzo al 12,82%. Esta disminución también fue inferior a la estimación media del 12,96 %. Aún así, la inflación se mantiene en el nivel más alto en más de 24 años.

Las cifras oficiales del IPC llegaron el mismo día en que el banco central decidió mejorar la perspectiva de inflación en el país. Ahora espera que la inflación promedie 9,5% este año, superior a la estimación anterior de 8,7%. Estas cifras superan el objetivo del banco del 3%.

Banco de Colombia sube tasas

Como resultado, existe la probabilidad de que el banco central continúe subiendo las tasas de interés en los próximos meses. Ha aumentado las tasas del 1,75% durante la pandemia al 12,75%, lo que lo convierte en uno de los bancos centrales más agresivos de los mercados emergentes. Los analistas esperan que el banco central continúe subiendo este año.

Las subidas de tipos del BoC han coincidido con las de Estados Unidos. Como escribimos aquí , la Reserva Federal decidió subir las tasas de interés en un 0,25 % esta semana, lo que las llevó al 5,25 %. Los analistas esperan que el banco deje las tasas de interés en ese nivel por varios meses más.

Pronóstico USD/COP

El gráfico diario muestra que el tipo de cambio USD a COP se ha movido a la baja en los últimos meses. Ha formado un canal bajista que se muestra en azul. Este precio está unos puntos por debajo del lado superior del canal descendente.

El par se ha movido por debajo del promedio móvil de 50 días. Por lo tanto, el par USD/COP probablemente permanecerá en este rango y luego tendrá una ruptura alcista hacia el lado superior del canal en 4.800.