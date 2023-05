La corona danesa siguió subiendo el lunes incluso después de los datos de producción industrial relativamente débiles. El par USD/DKK cayó a un mínimo de 6,73, el nivel más bajo desde abril de 2022. Ha caído más de un 13,50 % desde el nivel más alto de 2022.

Producción industrial danesa

El tipo de cambio USD/DKK ha estado bajo presión debido a que el índice del dólar estadounidense (DXY) siguió cayendo. El viernes, el banco central danés elevó los tipos de interés del 2,65% al 2,85% en un intento por hacer frente a la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE).

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Este aumento de tasas significa que el banco central ahora ha aumentado las tasas en las últimas siete reuniones. En un comunicado, los analistas de Nordea escribieron que:

“La presión por una corona danesa más fuerte podría resurgir fácilmente, lo que obligaría al banco central a realizar una mayor intervención y posiblemente también a ampliar aún más el diferencial de tipos de interés en la zona del euro”.

La decisión del banco central se produjo dos días después de que la Reserva Federal decidiera subir los tipos de interés un 0,25%. En su comunicado, Jerome Powell no descartó más endurecimientos en los próximos meses.

El par USD/DKK también retrocedió después de las cifras de producción industrial danesa relativamente débiles. Según la agencia de estadísticas, la producción industrial cayó un 2,3% en abril tras crecer un 5,1% en marzo. La producción industrial se había desplomado un 7,6% en febrero.

La próxima noticia clave del USD/DKK vendrá de los Estados Unidos, que publicará los últimos datos del índice de precios al consumidor (IPC). Los economistas creen que la inflación del país disminuyó levemente en abril debido a la disminución de los precios de la gasolina.

Análisis técnico USD/DKK

Gráfico USD/DKK de TradingView

En el gráfico diario, vemos que el tipo de cambio USD/DKK ha tenido una fuerte tendencia bajista en los últimos días. Ha logrado moverse al nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. El par también ha caído por debajo de los promedios móviles de 50 y 25 días.

Lo más importante es que se encuentra en un nivel de soporte importante, que es el punto más bajo el 6 de febrero. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el par tenga una ruptura bajista ya que los vendedores apuntan al próximo punto de soporte clave en 6.60. Un movimiento por encima del punto de resistencia en 6,9 invalidará la visión bajista.