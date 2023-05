El precio del token SOL se ha vuelto verde después de caer durante tres días consecutivos. Aunque el precio de la Solana todavía estaba un 0,96% por debajo en los últimos siete días, parece que es solo cuestión de tiempo hasta que recupere la caída reciente.

El aumento de precios de Solana de hoy es probablemente una indicación de que la altcoin ha tocado fondo y es hora de que los alcistas tomen el control, especialmente después de que Solana Mobile anunció que su teléfono inteligente Saga ahora está disponible para el público en general.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

El teléfono inteligente Saga de Solana

Ha pasado casi un año desde que Solana Labs presentó por primera vez su teléfono inteligente insignia web3 llamado Saga y un marco Android de código abierto para el desarrollo web3 llamado Solana Mobile Stack (SMS). Solana lanzó la red de prueba del teléfono inteligente Saga en abril de este año.

Solana Mobile, el brazo de Solana Labs encargado del desarrollo del teléfono inteligente Saga, anunció el lunes 8 de mayo de 2023 que el público ahora puede realizar pedidos para Saga. El anuncio indicó que el teléfono inteligente está listo para “enviarse a los EE. UU., Canadá, la UE, el Reino Unido, Suiza, Australia y Nueva Zelanda”.

La declaración de Solana dice además:

“Cuando comenzamos a desarrollar Saga, sabíamos que necesitábamos crear un teléfono increíble que se enfrentara a cualquier otro dispositivo del mercado. Y eso es exactamente lo que hicimos, llevar el poder de blockchain al alcance de la mano en todo el mundo con un diseño elegante y componentes de primera calidad”.

El teléfono inteligente Saga es más que un simple teléfono inteligente. El teléfono tiene una bóveda de semillas (una solución segura de autocustodia que protege sus claves a través de autenticación biométrica y encriptación) para simplificar la experiencia web3 de los usuarios. Los usuarios también pueden acceder a las dApps directamente a través de Solana dApp Store sin tener que usar navegadores web.

Además, los propietarios de Saga pueden reclamar un NFT intransferible vinculado al dispositivo llamado token de génesis de Saga al configurar el dispositivo. El token de Saga genesis califica al propietario para las recompensas de Saga que desbloquean ofertas y contenido exclusivos de Solana Mobile y dApps enumerados en Solana dApp Store.

Predicción del precio de Solana

Si bien aún es pronto para señalar un repunte de los precios, el aumento de precios de hoy, que coincide con el anuncio de que Saga está abierto al público, es una posible señal de que el precio de Solana podría estar sujeto a un aumento de precios a largo plazo.

Si el precio continúa con la tendencia alcista, Solana podría recuperar su precio del 7 de mayo de $22,71 dólares antes del final de la semana.