EUR/GBP se estabilizará en 0.8700 tras decisión del BoE – ING

La libra esterlina ha sido una de las divisas con mejor rendimiento este año, ya que los vientos en contra de la energía del año pasado se han convertido en los nuevos vientos de cola. El precio EUR/GBP se cotizaba a 0,8691 el jueves, un 2% por debajo del nivel más alto de abril. Del mismo modo, el par GBP/CHF y GBP/USD han subido en las últimas semanas.

Decisión del Banco de Inglaterra

A la libra esterlina le ha ido bien en 2023 ya que los temores que la mayoría de los inversores esperaban en 2022 no se materializaron. Por ejemplo, había temores de que la inflación del país aumentara a 18% este año debido a los altos precios del gas natural. Este año, los precios del gas natural han caído al nivel más bajo desde 2021.

Los datos económicos del Reino Unido han sido mejores de lo esperado. Por ejemplo, los precios de la vivienda han caído a un ritmo más lento de lo esperado, mientras que el PIB se expandió a un ritmo más rápido de lo estimado. La inflación, en 10.4%, también es más baja que la estimación de Citi de 18%.

Es en este contexto que el Banco de Inglaterra (BoE) concluirá su reunión de dos días el jueves. Los analistas esperan que el banco suba un 0,25% como lo hicieron la Fed y el BCE la semana pasada. El banco también señalará que tiene más espacio para subir. También se espera que algunos funcionarios del BoE se opongan a nuevas alzas.

Análisis técnico EUR/GBP

Los analistas de ING creen que el par EUR/GBP permanecerá en esta fase de consolidación luego de la decisión del BOE. Esperan que el par oscile en 0.8700 después del informe si no hay una gran conmoción por parte del comité. El informe decía:

“En todo caso, el balance de riesgos está sesgado a la baja, pero nuestro llamado es que esta reunión tenga un impacto direccional relativamente contenido en la libra hoy. El cable puede estabilizarse alrededor de 1,26 y EUR/GBP alrededor de 0,8700 por ahora”.

Estoy de acuerdo con esta opinión de que es probable que el par no tenga un movimiento importante después de la decisión del BoE. Los niveles clave de soporte y resistencia a observar estarán en 0.8670 (el mínimo de esta semana y el nivel psicológico en 0.8700).