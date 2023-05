He escrito extensamente sobre el yen japonés (JPY) este año y por qué tiene una tendencia bajista. Escribí el último artículo del tema, justo después de que el Banco de Japón anunciara su última decisión de política monetaria.

Muchos comerciantes consideran inevitable que el Banco de Japón eventualmente cambie el rumbo de su política monetaria. Después de mantenerlo muy relajado, llegará el momento de que el Banco de Japón siga a otros bancos centrales en el endurecimiento de la política monetaria.

Después de todo, la inflación también está aumentando en Japón. Por ejemplo, la reciente encuesta de Opinión sobre las opiniones y el comportamiento del público en general mostró que el 94,5% de los encuestados considera que los niveles de precios han aumentado.

Los precios de los alimentos, por ejemplo, fueron más altos en marzo de 2023 en comparación con septiembre y marzo de 2022. Lo mismo ocurre con las comidas fuera de casa o las necesidades diarias.

Pero a pesar de la evidencia del aumento de los niveles de precios locales, es poco probable que cambie la tendencia bajista del JPY. Eso es particularmente cierto para el USD/JPY por al menos dos razones:

Segmento de 65+ años para aumentar

Divergencia de política monetaria

Más japoneses vivirán más de 65 años a pesar de la futura disminución de la población

Una de las razones por las que el JPY se encuentra en una tendencia bajista a largo plazo es la demografía. Se prevé que la población de Japón caiga a 87 millones para 2070, y lo más llamativo es que las personas de 65 años o más constituirán el 38,7% de la población.

El problema de esta estadística es que las personas mayores no gastan como los jóvenes. Cuanto más envejecemos, más cuidadosos somos con las finanzas, es un hecho.

Por lo tanto, para que aumente la inflación, el gasto debe aumentar. Sin embargo, es poco probable que el gasto aumente como desea el Banco de Japón, por lo que endurecer la política será difícil.

Divergencia de política monetaria

La Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de Japón van por caminos divergentes. El primero elevó la tasa de fondos por encima del 5%; este último todavía facilita la política monetaria al ejecutar un sistema de control de la curva de rendimiento estricto.

Ahora supongamos que la Fed decide recortar las tasas este año. Lo hará solo si la inflación baja a su objetivo del 2%.

Pero si eso sucede, significa que la inflación en Japón también disminuirá porque Estados Unidos está exportando inflación/desinflación a todo el mundo como la economía más grande del mundo. Por lo tanto, el Banco de Japón no tendrá espacio para subir las tasas, pero probablemente necesitará relajarlas un poco más.

En resumen, cualquier fortaleza del JPY debe verse como temporal, ya que las probabilidades favorecen una mayor debilidad. USD/JPY, en particular, parece alcista en el mediano y largo plazo.