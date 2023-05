Los toros criptográficos montan olas alcistas hoy (jueves), pintando gráficos de verde. Eso sigue a un sentimiento mejorado sobre el progreso de las negociaciones del techo de deuda de Estados Unidos. Los precios de las criptomonedas se han disparado a escala diaria.

Bitcoin ganó alrededor del 2% durante el último día, cotizando a $ 27,366.51 dólares durante este escrito. El volumen de 24 horas del activo aumentó un 23,27% en ese período de tiempo a alrededor de $15 mil millones de dólares. El mercado de altcoin siguió los pasos de BTC, registrando aumentos notables. Ethereum subió un 1,08% para negociarse a 1.826 dólares.

Otras criptomonedas que cotizan con aumentos impresionantes en la actualidad incluyen Polygon, Cardano, Litecoin y Polkadot, ganando hasta un 3% en las últimas 24 horas. Mientras tanto, PEPE siguió siendo el token de mayor tendencia, aunque parece tener problemas en cuanto a precios.

El volumen de DeFi aumentó $2,36 mil millones de dólares, lo que refleja el 7,03% del volumen total de 24 horas del criptomercado. Además, el volumen de USD 30,84 mil millones de las monedas estables representa el 91,83% del volumen diario del criptomercado. Estas cifras hicieron que la capitalización del mercado de criptomonedas global ganara un 1,62% hasta los 1,14 billones de dólares en el momento de la publicación.

Render Token (RNDR) se roba el espectáculo

Render Token (RNDR) lideró a los ganadores de hoy, con el altcoin aumentando más del 18% durante el último día para llegar a $2.34 dólares. Esto se produce cuando los participantes del mercado especularon que Render Network se beneficiaría de un posible aumento de la demanda de servicios de GPU tras el próximo lanzamiento de los auriculares Apple AR/VR. Apple reveló planes para anunciar los auriculares el 5 de junio durante la Conferencia mundial anual de desarrolladores.

Además, mira Litecoin (LTC)

Como se mencionó anteriormente, Litecoin se unió a la fiesta alcista de hoy. El token registró aumentos de precios impresionantes y permaneció en el radar de los inversores. Eso ocurre cuando la moneda se prepara para el evento de reducción a la mitad de Litecoin en las próximas ocho semanas. Históricamente, las reducciones a la mitad han desencadenado una actividad sustancial en el mercado.

El proceso consiste en reducir las recompensas mineras en un 50 %, lo que reduce la tasa de generación de nuevos LTC. En teoría, esta escasez podría hacer subir los precios de los tokens.

No obstante, la precaución sigue siendo primordial al interactuar con criptoactivos. Tenga cuidado con las fluctuaciones de precios salvajes antes de apostar en su moneda favorita. Además, el mercado ha mostrado altibajos últimamente.