El mercado de criptomonedas se mantuvo con menor actividad durante el fin de semana, con ligeros movimientos de precios. No obstante, Crypto Rover, un renombrado analista y comerciante de criptografía, pronostica una ruptura inminente para Bitcoin.

¿Ruptura inminente de Bitcoin?

Las especulaciones al alza provienen de la configuración de la cuña en el gráfico de tres días de Bitcoin. La formación de cuña comprende zonas convergentes de soporte y resistencia. Los precios instituyen una nueva tendencia cada vez que se mueve más allá del soporte o la resistencia mientras rompe el patrón. No obstante, los operadores deben tener en cuenta que esta posible ruptura solo podría presentar un alivio a corto plazo, no repuntes continuos.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Si bien el análisis de una posible ruptura sigue siendo atractivo, Bitcoin sigue siendo susceptible a las caídas de precios, y los vendedores de criptomonedas apuntan a la vecindad de los $25,000 dólares. El amplio mercado de las criptomonedas mantiene la incertidumbre, y los fanáticos de las memecoins muestran la mayor actividad.

Suministro de intercambio de Bitcoin en mínimos históricos

Contrariamente al pronóstico de precios de Bitcoin de Rover, Invezz informó un sesgo diferente entre los inversores en criptomonedas. Las últimas tendencias muestran que los participantes del mercado han estado comprando y retirando sus tokens de los intercambios, a un ritmo algo alarmante.

El gráfico de Santiment indicaba que la oferta de intercambio de Bitcoin rondaba el 5,7%, lo que refleja mínimos nunca vistos desde diciembre de 2017, cuando la criptomoneda pionera alcanzó el hito de los 20.000 dólares. Ethereum tuvo un caso similar, con su suministro circulante del 10,1% que refleja mínimos nunca alcanzados desde el lanzamiento de ETH en 2015.

Fuente de datos – Santiment

El caso de Ethereum podría deberse a que sus titulares prefirieron apostar sus tokens en lugar de almacenarlos en intercambios de cifrado. Mientras tanto, todo es posible en el espacio criptográfico.

La criptografía líder podría subir más allá de $27K si aparece la ruptura pronosticada. Sin embargo, las caídas por debajo del soporte más cercano de USD 26,300 darían la bienvenida a fuertes caídas, lo que podría alcanzar el objetivo bajista de USD 25,000. Al publicar este contenido, BTC cotizaba a $26,928 dólares, ganando un 0,39% en el último día.

Además, Bitcoin aumentó un 0,48% en la última semana. Los entusiastas de las criptomonedas deben estar atentos a cualquier noticia que pueda catalizar las acciones de los precios en las próximas sesiones. Los datos técnicos de Bitcoin indican una posición de venta. La perspectiva a corto plazo de BTC muestra que el camino descendente tiene menos obstáculos que el ascendente.