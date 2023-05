ConsenSys, la compañía detrás de la reconocida billetera web3 MetaMask, ha refutado (el lunes) las afirmaciones de que recauda impuestos para los criptoinversores. Eso sigue a FUD de las redes sociales y varios rumores de que MetaMask recauda impuestos sobre las transacciones de criptomonedas.

La empresa confirmó que estaba siguiendo los tuits con información inexacta sobre sus términos y condiciones. ConsenSys aclaró que MetaMask no cobra impuestos a los usuarios de criptomonedas y nunca realizó ningún ajuste que les permitiera hacerlo.

Sin impuestos criptográficos para usuarios de MetaMask

La aclaración se produce después de las capturas de pantalla de los términos de servicio de MetaMask, con la sección 4.3 que establece que la plataforma puede retener impuestos cuando sea necesario. Como era de esperar, eso catalizó el alboroto dentro del mundo de las criptomonedas durante el fin de semana.

ConsenSys declaró que los términos a los que se hace referencia no eran nuevos y se aplicaban a sus productos sujetos al impuesto sobre las ventas. Aclaró que el impuesto mencionado no aplica para MetaMask y productos no sujetos al impuesto a las ventas. Además, ConsenSys agregó que se mantiene activa en la lucha contra la información errónea sobre sus servicios y productos.

No obstante, MetaMask ha tratado reclamos derivados de los términos de ConsenSys anteriormente. En noviembre de 2022, la política actualizada de ConsenSys indicó que Infura, una herramienta para crear aplicaciones que se conectan a la cadena de bloques de Ethereum, podría recopilar más información de los usuarios, incluidas las direcciones IP y las transacciones de Ethereum.

Mientras tanto, eso provocó la desgracia de lo que los usuarios percibían como una billetera descentralizada. La indignación obligó a la empresa a revisar sus términos de privacidad y el director ejecutivo, Joseph Lubin, aclaró que MetaMask usa la información de IP solo para el enrutamiento.

La popularidad de MetaMask también ha convertido a la billetera en un objetivo para ataques de phishing, piratas informáticos y estafadores. Por ejemplo, ConsenSys destacó una violación de datos en abril. El ataque afectó a casi 7000 usuarios de MetaMask.

Criptomercado hoy

Los datos de Invezz.com muestran el mercado de criptomonedas en modo de retirada, con la mayoría de los activos reflejando caídas menores de 24 horas. Bitcoin y Ethereum perdieron un 0,19% y un 0,55% (respectivamente) durante el último día. Bitcoin cotizaba a $26.895,29 dólares en el momento de la publicación, mientras que Ethereum cambió de manos a $1.806,17 dólares.