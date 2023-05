En noticias sobre criptomonedas que han sorprendido a la mayoría de los entusiastas de las criptomonedas, el intercambio de criptomonedas Hotbit anunció hoy (22 de mayo de 2023) que suspenderá sus operaciones con efecto inmediato.

En su comunicación oficial, el intercambio ha pedido a sus usuarios que retiren sus fondos antes del 21 de junio a las 4:00 am UTC.

Deterioro de las condiciones de funcionamiento

Hotbit ha dicho que sus operaciones se han deteriorado mucho desde agosto de 2022 después de que un ex miembro del equipo fuera sometido a una investigación. La investigación había provocado que el intercambio centralizado detuviera las operaciones durante semanas.

Hotbit también ha citado varios otros incidentes negativos dentro de la industria de la criptografía, entre ellos el colapso de FTX y la reciente crisis bancaria que provocó temporalmente la desvinculación de la moneda estable USD Coin (USDC). Según el intercambio de cifrado, los incidentes mencionados conducen a una salida continua de fondos de los intercambios centralizados.

El equipo del intercambio también cree que los intercambios centralizados se están volviendo “cada vez más engorrosos” y que es “poco probable que cumplan con las tendencias a largo plazo”. Señalaron que las únicas opciones serían adoptar la regulación o volverse más descentralizados.

Ciberataques recauchutados

Hotbit también ha culpado a los repetidos ataques cibernéticos en los que los piratas informáticos han explotado repetidamente sus defectos. En la misma nota, el equipo ha advertido a los miembros de la comunidad que tengan cuidado con los enlaces de phishing que pretenden ser el intercambio oficial de Hotbit en Google (NASDAQ: GOOGL).

El anuncio de Hotbit se produjo en un momento en que varios miembros de la comunidad comenzaron a quejarse de que no podían retirar sus fondos del intercambio.