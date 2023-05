Los precios de las criptomonedas se mantienen moderados el domingo, y la mayoría de los activos muestran un leve optimismo. Mientras tanto, Litecoin (LTC) encabeza el gráfico de tendencias, luego de su impresionante desempeño durante la semana anterior.

La altcoin superó su zona de resistencia crucial en $90 dólares, rondando el territorio de $92 dólares durante esta publicación. LTC aumentó un 2,04% en las 24 horas anteriores.

Fuente de datos – Invezz.com

El protocolo PoW (prueba de trabajo) mantuvo un sesgo alcista durante los últimos siete días, con un aumento de los precios del 14%. Eso ocurre cuando la altcoin ve una mayor actividad a medida que los actores del mercado anticipan el próximo evento de reducción a la mitad de Litecoin.

Al igual que Bitcoin, Litecoin se reduce a la mitad cada cuatro años. Los últimos tweets de la comunidad de Litecoin revelan que la reducción a la mitad está a solo 74 días. Los entusiastas del proyecto han mostrado un aumento de las conversaciones sobre el activo, lo que ha aumentado el precio de LTC. Los participantes del mercado siguen siendo optimistas en lo que respecta a la trayectoria a largo plazo de Litecoin.

¿Por qué es crucial la reducción a la mitad?

De hecho, el criptomercado sigue siendo algo bajista, y cada token busca catalizadores para impulsar sus tendencias a corto y largo plazo. Litecoin parece disfrutar de la locura, con el protocolo recordando a los inversores sobre su potencial de tiempo de actividad desde su lanzamiento.

Litecoin es un token de pago, ganando cada vez más popularidad debido a su estabilidad. El proyecto nunca se ha encontrado con tiempos de inactividad e interrupciones como otros proyectos destacados (desde su inicio). Además, Litecoin planea el lanzamiento de los estándares LTC-20 para traer los casos de uso que recientemente han contribuido al crecimiento de la cadena de bloques de Bitcoin.

Mientras tanto, la próxima reducción a la mitad de Litecoin sigue siendo el evento principal que hace que el desempeño futuro de los precios de LTC sea atractivo. Reducirá el número/tasa de extracción de nuevas monedas, introduciendo el factor de escasez.

Recuerde, la escasez es una receta para el crecimiento de precios en el mundo financiero. En ese contexto, Litecoin tiene el potencial de aumentar en las próximas sesiones mientras continúa la cuenta regresiva del halving.