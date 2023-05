El precio de FLOKI aumentó un 10% el domingo antes de retroceder ligeramente antes del final del día. Sin embargo, el precio comenzó el lunes con un aumento del 2%.

FLOKI está en tendencia a medida que los comerciantes e inversores apuestan por él en medio de un impulso centrado en China para su juego de metaverso Valhalla. Junto con el precio, el volumen de transacciones de FLOKI también saltó a más de $60 millones de dólares desde el promedio de $25 millones de dólares de la semana pasada.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Los anuncios de juegos de Floki muestran algunos torneos deportivos chinos

Floki anunció recientemente que apuntaba a China en su último impulso para atraer a más jugadores para su juego Valhalla. Como resultado, los documentos técnicos y el contenido del juego están disponibles en chino y están dirigidos específicamente al mercado de juegos chino.

El impulso de China ha atraído mucha atención antes de las leyes criptográficas en Hong Kong, lo que ha impulsado algunos de los tokens centrados en Asia como Conflux (CFX) en las últimas semanas después de las especulaciones de que los especuladores chinos adinerados pronto podrían gastar su dinero en los criptomercados.

A partir del 1 de junio de 2023, Hong Kong permitirá a los ciudadanos invertir en algunas criptomonedas, incluidas Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Solana (SOL), en intercambios de criptomonedas regulados en el país, como se informó aquí anteriormente. Sin embargo, a los comerciantes no se les permitirá tener monedas estables.

El aumento actual en los precios de FLOKI se produce cuando los anuncios del juego Floki mostraban algunos torneos deportivos chinos que atraían a los especuladores que creían que la medida probablemente atraería a nuevos comerciantes de China. De hecho, los desarrolladores de Floki dijeron en un tweet que han visto una afluencia de miembros de la comunidad con sede en China en sus grupos de redes sociales.