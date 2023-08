Little League World Series 2023 comienza hoy cuando la preventa de Chancer se acerca a $1.4M

La Little League World Series 2023, un torneo de béisbol juvenil, comienza hoy y está programado para concluir el 27 de agosto en el complejo de la sede de las Little Leagues en South Williamsport, Pensilvania. El torneo verá a diez equipos de los Estados Unidos y diez equipos de otros países competir en la 76ª edición de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas (LLWS).

Calendario de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2023

La Serie Mundial de Little League de este año tendrá 38 juegos que se jugarán durante un período de 12 días para determinar el campeón de este año. El torneo se transmitirá en gran parte por ESPN, ESPN2 y ABC.

El 16 de agosto (hoy) a la 1 p.m. ET, el torneo comenzará con la Little League de la República Checa del Sur (el campeón de la Región Europa-África) frente al Activo 20-30 Little League (el campeón de la Región de Panamá).

El primer partido del cuadro estadounidense de las Series Mundiales de las Little League se celebrará el 16 de agosto a las 3 p.m. ET y enfrentará a la Little League de Henderson (ganadora de la Región de la Montaña) contra la Little League de Smithfield (campeona de la Región Metropolitana).

Los 10 equipos de Estados Unidos en la Serie Mundial de Little League de 2023 incluyen:

Región montañosa – Little League de Henderson (Henderson, Nevada)

Región metropolitana – Smithfield Little League (Smithfield, Rhode Island)

Región de los Grandes Lagos – Little League de New Albany (New Albany, Ohio)

Región del Medio Oeste – Fargo Little League (Fargo, Dakota del Norte)

Región del Atlántico Medio – Media Little League (Media, Pensilvania)

Región de Nueva Inglaterra – Gray New Gloucester Little League (Gray, Maine)

Región Sudeste – Little League de Nolensville (Nolensville, Tennessee)

Región Noroeste – Little League del Noreste de Seattle (Seattle, Washington)

West Region − El Segundo Little League (El Segundo, California)

Región suroeste – Needville Little League (Needville, Texas)

Los 10 equipos internacionales en la Serie Mundial de Little League 2023 incluyen:

Región Europa-África – Little League de la República Checa del Sur (Brno, República Checa)

Región de Asia y el Pacífico – Little League de Kuei-Shan (Taoyuan, Taipei Chino)

Región de Canadá – North Regina Little League (Regina, Saskatchewan)

Región de Australia – Hills Little League (Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia)

Región del Caribe − Pabao Little League (Willemstad, Curazao)

Región de Japón – Musashi Fuchu Little League (Tokio, Japón)

Cuba Region Region − Bayamo Little League (Bayamo, Cuba)

Región México – Little League Municipal de Tijuana (Tijuana, México)

Región de América Latina – Little League de San Francisco (Maracaibo, Venezuela)

Región de Panamá − Little League Activa 20-30 (Santiago de Veraguas, Panamá)

