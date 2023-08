Binance elimina los pares de Bitcoin, Cardano y Polkadot de Liquid Swap

Binance Liquid Swap will remove the following liquidity pools at 2023-09-01 04:00 (UTC): ADA/BNB, ALICE/BTC, APE/BTC, AVA/USDT, AVAX/BNB, BTC/TUSD, CHZ/BNB, CHZ/BTC, CTSI/BNB, DOT/BUSD, ENJ/USDT, FIL/BNB, FRONT/BUSD, GALA/BNB, ICP/BNB, ID/BTC, KDA/USDT, LIT/USDT, MATIC/BNB,…