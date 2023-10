Predicción del precio de Solana en medio de menciones de prueba de FTX y el aumento de nuevas altcoins

Solana (SOL) ha estado recientemente en el centro de atención por su resistencia y posible aumento de precios en medio de las numerosas menciones en la prueba FTX en curso y la aparición de nuevas altcoins como Shiba Memu.

Con un gran enfoque en brindar las últimas actualizaciones e información, este artículo profundiza en los desarrollos clave dentro del ecosistema de Solana y el pronóstico de precios de Solana (SOL) en medio de todos estos.

Solana en el centro de atención de FTX Trial

Solana, una red blockchain conocida por sus capacidades de alta velocidad y alto rendimiento, ha sido un tema candente de conversación en la prueba FTX en curso. El juicio, que ha atraído una gran atención en la comunidad de criptomonedas, se centra en el colapso del intercambio FTX el año pasado.

FTX había sido un importante defensor de Solana y su caída conmocionó al mercado. En ese momento, la cartera de FTX dentro del ecosistema DeFi de Solana valía casi mil millones de dólares, lo que provocó una pérdida de confianza en la criptomoneda. Los escépticos cuestionaron el futuro de Solana y circularon predicciones de una caída del precio hasta tan solo $14 dólares.

Sin embargo, Solana ha demostrado una notable resiliencia ante estos desafíos. Si bien su precio se desplomó temporalmente, desde entonces ha experimentado una fuerte recuperación. SOL, que actualmente cotiza por encima de los $24 dólares, ha desafiado las probabilidades y una vez más se encuentra en una trayectoria ascendente.

La recuperación del precio de Solana

En un mercado conocido por su volatilidad, la capacidad de Solana para capear la tormenta no ha pasado desapercibida.

El resurgimiento de los precios de Solana ha sido constante a lo largo de 2023, aunque no ha estado exento de retrocesos considerables. Ha ascendido constantemente, mostrando una fuerza inquebrantable.

Un factor importante que contribuye a este regreso es la capacidad del proyecto para adaptarse, mejorar y lanzar constantemente actualizaciones y nuevos productos. El reciente sentimiento alcista en el mercado de las criptomonedas también ha influido en el resurgimiento de Solana.

Un aumento de precios de más del 45% desde sus mínimos de septiembre por debajo de $17,50 dólares ha impulsado la capitalización de mercado de Solana nuevamente por encima de los $10 mil millones de dólares.

Predicción del precio de Solana

En medio de las discusiones en torno al desempeño de Solana, la pregunta que se hacen muchos inversores es: “¿Qué sigue para Solana ?” Los analistas y entusiastas han estado siguiendo de cerca los movimientos de los precios de la criptomoneda y las predicciones son variadas.

Si bien es un desafío hacer predicciones precisas de precios en el mercado de las criptomonedas, los desarrollos y análisis técnicos recientes ofrecen algunas ideas. La capacidad de Solana para mantener su nivel de precios actual por encima de los $25 dólares se considera un hito clave.

Una ruptura sostenida de la resistencia en el rango de $24-25 dólares podría abrir la puerta a un rápido aumento hacia un máximo anual superior a $32 dólares. Potencialmente, esto podría resultar en ganancias de aproximadamente el 27%.

Los indicadores técnicos, como la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD), han proporcionado señales de compra en el gráfico diario, reforzando la perspectiva alcista. Además, un patrón de “cruz dorada”, donde una media móvil de corto plazo cruza por encima de una media móvil de largo plazo, sugiere que los compradores tienen el control.

Gráfico de precios de Solana (SOL)

Sin embargo, un cierre diario por encima de $25 dólares es crucial para confirmar el próximo movimiento alcista.

Por el contrario, si Solana cae por debajo de este nivel durante un período prolongado, puede provocar una liquidación de nuevo a alrededor de $20 dólares.

Esta predicción de precios refleja el optimismo que rodea el potencial de Solana, pero también destaca la necesidad de un seguimiento cauteloso y una gestión de riesgos en el volátil mercado de las criptomonedas.

