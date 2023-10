Se desestima el caso de la SEC contra los principales ejecutivos de Ripple

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) retiró los cargos en su caso contra el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, y el presidente ejecutivo, Chris Larsen.

La votación de la SEC para desestimar el caso contra los dos ejecutivos de Ripple se anunció el jueves por la noche, con un acuerdo de ambas partes que significa que el juicio que se esperaba para abril de 2024 no se llevará a cabo ahora. Los expertos legales a favor de las criptomonedas dicen que esta es una victoria regulatoria para Ripple y las criptomonedas.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Garlinghouse dijo en un comunicado:

“Durante casi tres años, Chris y yo hemos sido objeto de acusaciones infundadas por parte de un regulador deshonesto con una agenda política. En lugar de buscar a los delincuentes que robaban fondos de clientes en bolsas extraterritoriales que buscaban favores políticos, la SEC persiguió a los buenos..”

Agregó que la compañía ahora espera con ansias que se cierre todo el caso que se presentó inicialmente en diciembre de 2020.

El último acontecimiento en el caso Ripple vs. SEC es la tercera vez que el regulador pierde la batalla judicial ante la empresa de cifrado.

En julio de este año, la SEC sufrió un duro golpe cuando el tribunal dictaminó que XRP, la criptomoneda nativa del ecosistema blockchain de Ripple, no es un valor. A esto le siguió otra pérdida cuando fracasó el intento de la SEC de apelar el fallo de julio. La decisión del regulador de desestimar “con prejuicio” todas las demandas contra Garlinghouse y Larsen se suma a los crecientes incidentes de pérdidas masivas.

Larsen comentó:

“Hoy, estamos legalmente reivindicados y personalmente redimidos en nuestra batalla contra un preocupante intento de abusar de las reglas con el fin de avanzar en una agenda política para sofocar el cripto en América. Es una parodia que nos viéramos obligados a defendernos de un ataque mal aconsejado que estaba viciado desde el día en que se presentó.”

¿Cuándo será el próximo caso Ripple vs. SEC?

Copy link to section

Si bien el caso contra los principales ejecutivos de Ripple, cuyo juicio estaba previsto para abril del próximo año, ya está cerrado, es probable que haya más litigios dadas las acusaciones de la SEC contra la empresa. En particular, habrá novedades en torno a los reclamos de la SEC contra las ventas institucionales de XRP de Ripple. Se espera que la batalla aquí sea sobre el tamaño de la sanción que buscará la SEC.

Otro paso podría ser la apelación de la SEC al fallo de julio de la jueza Analisa Torres sobre XRP. Si bien el juez denegó la solicitud de apelación interlocutoria del regulador a principios de este mes, la decisión fue que esto podría permitirse después del juicio. Sin juicio ahora, queda por ver si la SEC presentará una apelación después de que se cierre la fase de sanción del caso.

La última victoria de Ripple contra la SEC ha provocado otro aumento en los precios de las criptomonedas, con XRP saltando más del 8% a más de $0,52 dólares. Un sentimiento positivo más amplio en torno al ETF de Bitcoin también ayudó a que BTC alcanzara nuevamente los $ 30,000, y las altcoins también obtuvieron ganancias decentes.