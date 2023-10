El mercado financiero estuvo relativamente volátil esta semana mientras los inversores observaban la guerra en curso entre Israel y Hamás, el creciente precio del petróleo crudo y la actual caída de los bonos. El petróleo crudo Brent subió a $95 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió a $93 dólares.

La agitación en el mercado de bonos continuó y los bonos del Tesoro a 30 años alcanzaron un máximo de varias décadas del 5%. Las tasas hipotecarias también volvieron a subir al 8%, el punto más alto en más de dos décadas.

Este desempeño se produjo cuando los precios de la energía subieron y Jerome Powell hizo una declaración relativamente dura. Sostuvo que la inflación del país todavía era obstinadamente alta y que las tasas podrían permanecer en este nivel elevado por un tiempo. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos geopolíticos actuales.

Las criptomonedas y el oro eran refugios seguros

En períodos de alto riesgo, los inversores tienden a buscar refugios seguros para proteger sus inversiones. Recientemente, estos refugios seguros han incluido bonos gubernamentales a corto plazo, oro e incluso criptomonedas.

El oro, que a menudo se considera una mejor alternativa al dólar estadounidense, subió a casi $2.000 dólares la onza. Esto significa que ha aumentado casi un 10% desde su nivel más bajo en octubre de este año.

Bitcoin también se ha convertido en otro refugio seguro en la industria de la criptografía. Después de caer a $24,700 dólares a principios de septiembre, BTC saltó a $30,000 dólares esta semana. Esto sucedió porque los inversores seguían siendo optimistas de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) aceptaría pronto un ETF de bitcoin al contado.

En un comunicado, Gary Gensler dijo que la agencia todavía estaba revisando solicitudes de empresas como Blackrock, Invesco y Fidelity. Y en una declaración separada, Larry Fink de Blackrock dijo que la compañía había visto una elevada demanda de Bitcoin entre los inversores institucionales.

Otro catalizador de Bitcoin fueron las ganancias de Tesla. Si bien el negocio de la compañía se desaceleró durante el trimestre, continuó manteniendo sus Bitcoins, que valen más de $300 millones de dólares. Hubo rumores de que la compañía estaba considerando abandonar las criptomonedas.

