¿Los tokens P2E de nueva generación marcarán el comienzo de la próxima corrida alcista a medida que Axie Infinity se desvanezca?

GameFi, la intersección entre los juegos y las finanzas descentralizadas, junto con el juego para ganar (P2E), se ha convertido en una parte integral del espacio blockchain. De manera similar, los tokens P2E se han convertido en los favoritos de muchos, atrayendo tanto a inversores como a entusiastas.

A medida que disminuye el frenesí que rodea a Axie Infinity (AXS), los expertos predicen que el próximo repunte podría estar liderado por una nueva generación de tokens P2E.

En particular, se destaca NuggetRush (NUGX), considerado uno de los proyectos destacados de la próxima corrida alcista. Esto se debe en parte a su enfoque único de los juegos, que se explorará a continuación, que la posiciona como una de las altcoins a tener en cuenta.

NuggetRush (NUGX): una joya superior en el mundo P2E

En medio del dominio decreciente de Axie Infinity, NuggetRush se ha convertido en un contendiente prometedor. Aunque se trata de una ICO (oferta inicial de monedas) de criptomonedas, ha habido una participación asombrosa en su preventa en curso. Con el token a punto de convertirse en uno de los mejores proyectos de ICO, profundizamos en los factores que podrían ponerlo a la vanguardia del auge de GameFi.

NuggetRush se identifica popularmente como una memecoin P2E. Esto se debe a que combina elementos meme y P2E. Eso no es todo; converge con los juegos de impacto, GameFi y un enfoque centrado en la comunidad.

Significativamente, este juego de propiedad comunitaria busca restaurar la toma de decisiones y el control de datos al usuario mientras apoya causas que lo merecen. Esto incluye contribuir al mejoramiento de los mineros artesanales en los países en desarrollo.

En cuanto a su juego, su objetivo es proporcionar una jugabilidad inmersiva que recompense a los jugadores con valiosos recursos dentro del juego. Con el juego basado en la minería de oro y minerales, los jugadores se divertirán y podrán hacer una fortuna.

Con este fin, los jugadores establecerán instalaciones mineras eligiendo personajes que también funcionen como NFT o asociándose con otros jugadores. En última instancia, esta combinación revolucionaria de GameFi y aventura hará que NuggetRush supere a varias plataformas de juegos basadas en blockchain en su búsqueda por ser la mejor.

La preventa de este token P2E único se encuentra actualmente en su primera ronda. Tiene un precio de $0,01 dólares, que, según los analistas, tiene el potencial de aumentar 45 veces después del lanzamiento. En consecuencia, podría terminar siendo una de las mejores criptomonedas nuevas para invertir en la actualidad.

Reinado en declive de Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) es ampliamente considerado como un pionero del modelo de juegos P2E. Si bien alguna vez fue aclamado como el modelo de P2E, su dominio ha sido cuestionado y escrutado. Sin embargo, todavía está clasificada como una de las principales altcoins del mercado.

En términos de su propuesta de valor, Axie Infinity es un juego de lucha y comercio basado en blockchain.

Sorprendentemente, es parcialmente propiedad de sus jugadores y operado por ellos. El juego, inspirado en juegos populares como Pokémon, permite a los jugadores recolectar, criar, criar e intercambiar criaturas basadas en fichas llamadas Axies. Cada Axie es un token no fungible que puede usarse o venderse en el mercado, lo que los hace valiosos.

Además, en el corazón del ecosistema Axie Infinity se encuentra AXS. No sólo impulsa la plataforma de juegos, sino que también funciona como token de gobernanza. En otras palabras, los tenedores pueden participar en votaciones clave de gobernanza.

Sin embargo, tras su dominio del mercado desde su lanzamiento, los inversores están optando por proyectos alternativos con potencial. Esto se puede atribuir a la necesidad de juegos más emocionantes y oportunidades para ganar más, lo que resultó en un cambio de Axie Infinity.

Conclusión

A medida que Axie Infinity pierde popularidad y adopción, el surgimiento de tokens P2E de nueva generación como NuggetRush resalta el dinamismo del espacio. NuggetRush, una mezcla de meme, un emocionante juego P2E y GameFi, se ha convertido en una de las principales monedas DeFi a seguir. Además, con su explosivo potencial de crecimiento, se ha convertido en el favorito de los inversores.

