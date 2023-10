Bitcoin volvió al nivel cercano a los $30,000 dólares esta semana luego de una serie de acontecimientos positivos que hicieron que Cathie Wood, fundadora de Ark Invest, reiterara su visión súper alcista sobre Bitcoin.

Wood ve Bitcoin en $1,48 millones de dólares

Hablando con Natalie Brunell en su podcast “Coin Stories” esta semana, Wood dijo que la criptomoneda más grande del mundo valdrá $1,48 millones de dólares en la próxima década.

A principios de semana, la Comisión de Bolsa y Valores optó por renunciar a los planes de apelar un fallo judicial anterior que decía que el regulador no tenía una razón adecuada para impedir que Grayscale convirtiera su fideicomiso insignia en un ETF de Bitcoin.

Eso fue principalmente lo que ayudó a que el precio de Bitcoin se recuperara un poco en los últimos días porque lo que indica es que el primer ETF Spot de Bitcoin de EE.UU., que se espera que impulse significativamente la demanda institucional, ahora puede estar más cerca de lo que muchos creen.

Dicha demanda institucional, según Cathie Wood, ayudará a BTC a alcanzar la marca de $1,0 millón de dólares a finales de esta década.

Recuerde que Bitcoin normalmente tiende a crear el ambiente para el resto del mercado de criptomonedas. Entonces, si realmente se recupera tan agresivamente en los próximos años como predice Wood, probablemente arrastrará consigo a muchos otros nombres, y eso puede incluir los proyectos criptográficos lanzados recientemente como Memeinator.

Memeinator ofrece exposición a la IA

Memeinator es una plataforma basada en blockchain que se ha propuesto limpiar el nombre del espacio de las monedas meme.

Con la ayuda de la inteligencia artificial, se compromete a escanear minuciosamente Internet y destruir lo que su Libro Blanco denomina monedas “débiles”. Las estafas y fraudes relacionados con las monedas meme han hecho que mucha gente pierda mucho dinero, y eso es lo que Memeinator quiere solucionar.

Como es evidente, invertir en “MMTR” puede ser doblemente emocionante considerando que también brinda exposición a la inteligencia artificial, un mercado que ha estado en llamas desde que Microsoft invirtió miles de millones en OpenAI.

En su preventa en curso, Memeinator se vende por $0,0118 dólares. Invertir en él temprano puede prepararlo para obtener grandes retornos en los próximos años.

Memeinator (MMTR) ha recaudado más de $0,8 millones de dólares

Por lo general, cuando se incluyen nuevos tokens en el intercambio de cifrado, se desbloquea una demanda significativa que ayuda a impulsar el precio hacia el norte. Dado que Memeinator aún no ha comenzado a cotizar en bolsa, puede ser otra indicación de que aún no es demasiado tarde para invertir en él.

Más importante aún, el panorama de la demanda de MMTR ya parece sólido incluso antes de entrar en funcionamiento en un intercambio de cifrado.

La preventa ha recaudado más de $0,8 millones de dólares en cuestión de un par de meses, lo que sugiere que los inversores efectivamente ven potencial en su misión de dominio total del mercado.

Se espera que Memeinator salga de la preventa en curso con una ganancia de alrededor del 132%. Para obtener más detalles sobre qué es MMTR, cuál es su visión y cómo invertir en él en unos sencillos pasos, visite el sitio web aquí.

Varios vientos de cola podrían ayudar a MMTR

Ya hemos establecido que Memeinator pertenece a dos mercados diferentes: las monedas meme y la inteligencia artificial, y ambos están creciendo a un ritmo excepcional.

En el caso de las monedas meme, es un mercado que ni siquiera existía antes de la pandemia, pero que ya había alcanzado un valor de más de $20.000 millones de dólares a finales del año pasado. Y luego está la inteligencia artificial que, según Statista, se multiplicará aproximadamente por diez de aquí al final de esta década.

La extrapolación de estas tasas de crecimiento con el posible repunte de Bitcoin, como ha sugerido Cathie Wood, indica que MMTR puede beneficiarse de varios vientos de cola muy fuertes en los próximos años.

Otros nombres notables que recientemente reiteraron su visión alcista sobre Bitcoin incluyen al inversionista multimillonario Paul Tudor Jones y Michael Novogratz, el director ejecutivo de Galaxy Digital.

Haga clic aquí para encontrar una guía paso a paso sobre cómo invertir en Memeinator.