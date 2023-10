La preventa de Shiba Memu se acerca a los 4 millones de dólares mientras el optimismo del ETF de Bitcoin impulsa al alza los criptomercados

El mercado de criptomonedas dio la bienvenida a esta semana con un tramo alcista en medio de un mayor dinamismo al contado de los ETF de Bitcoin. La moneda digital líder por capitalización de mercado superó el obstáculo de los $31.000 dólares para explorar niveles superiores a los $34.000 dólares en cuestión de minutos.

Bitcoin cotizaba a $34.023 dólares al momento de esta edición, ganando más del 10% en el último día. Ganó un 20% y un 30% respecto a la semana y el mes anteriores, respectivamente.

Gráfico mensual de BTC en Coinmarketcap

Mientras tanto, sus últimos movimientos de precios catalizaron tendencias alcistas en el mercado en general a medida que la capitalización del mercado de criptomonedas subió a $1,25 billones de dólares. Los analistas atribuyeron el actual optimismo al aumento de los volúmenes de operaciones y al interés de aprobación del ETF.

El sentimiento actual del mercado confirma la confianza de los inversores mientras los activos digitales se preparan para poner fin al prolongado invierno en el sector. Por ejemplo, la moneda meme única Shiba Memu continúa atrayendo inversiones en su etapa de preventa, acumulando casi $4 millones de dólares.

El proyecto Shiba Memu ha recaudado $3.997.775 dólares, lo que indica una fe magnificada en esta criptomoneda centrada en la inteligencia artificial. La moneda meme ha despertado un mayor interés debido a su singularidad en comparación con otras criptomonedas meme.

Shiba Memu utiliza IA para promocionarse en diferentes foros sociales, lo que probablemente se traduzca en aumentos exponenciales de precios. La comunidad sigue entusiasmada con este proyecto y sus etapas de preventa pueden confirmarlo. Además, los inversores se preocupan por las posibles ganancias de Shiba Memu debido al actual optimismo en los mercados.

¿Deberías invertir en Shiba Memu?

Shiba Memu sigue siendo un proyecto distinto dentro de la moneda meme y el sector criptográfico. Su intención es explorar cómo la IA puede ayudar a los proyectos blockchain a garantizar la transparencia, la autosuficiencia y mayores retornos. Esto es diferente a otras monedas meme que dependen del entusiasmo de celebridades e influencers.

El proyecto Shiba Memu puede superar los tokens meme de renombre en capitalización de mercado y rentabilidad. La hoja de ruta de la alternativa incluye desarrollos impresionantes, desde el lanzamiento del token SHMU en el cuarto trimestre de 2024 hasta la expansión a nuevos mercados en el segundo trimestre de 2025.

Además, Shiba Memu seguirá las tendencias en el sector general de las criptomonedas. Los analistas de monedas digitales creen que el estado actual de la industria indica el potencial para explorar nuevos máximos.

Las criptomonedas montan olas alcistas en la actual locura de los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin. Los ETF verán la entrada al mercado de múltiples gigantes financieros, incluidos BlackRock y Fidelity, catalizando impresionantes aumentos de valor.

JUST IN:



BlackRock is allegedly buying a lot of Bitcoin in preparation for ETF listing. — Whale (@WhaleChart) October 24, 2023

Además, el gobierno federal insinuó una pausa en la subida de tipos. Eso puede beneficiar a los activos de riesgo. Además, la próxima reducción a la mitad de BTC hará que la criptomoneda líder gane fuerza.

El mercado de las criptomonedas muestra una perspectiva alcista y parece preparado para grandes beneficios. Mientras tanto, los inversores siguen confiando en Shiba Memu. Es probable que el token tenga un rendimiento superior en medio de manifestaciones amplias, considerando su conexión con la IA, su utilidad y los próximos desarrollos de los desarrolladores de SHMU.

En particular, el precio de SHMU aumenta diariamente a las 6 pm GMT. Se cotizó a $0,036100 dólares durante esta publicación. Puedes encontrar más información sobre el proyecto en el sitio web.