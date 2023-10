¿Qué está impulsando el entusiasmo de los inversores por BorroeFinance en lugar de XRP y Dogecoin?

Aunque Ripple parece estar ganando su guerra legal con la SEC, los inversores y las empresas aún se mantienen alejados del $XRP. De manera similar, Dogecoin (DOGE) registró una disminución del entusiasmo de los inversores a principios del cuarto trimestre de 2023. En este momento, los inversores dicen que esta podría ser una de las mejores criptomonedas para comprar: BorroeFinance ($ROE).

Averigüemos qué dicen los expertos sobre estos tokens y probemos esta afirmación.

BorroeFinance ($ROE): las empresas web3 anticipan una nueva plataforma de recaudación de fondos

BorroeFinance es un mercado de recaudación de fondos impulsado por inteligencia artificial que permite a los participantes de Web3 y a los creadores de contenido recaudar dinero instantáneo vendiendo sus ganancias digitales futuras. BorroeFinance le permite acuñar sus futuras suscripciones, regalías, facturas y pagos digitales en NFT y venderlos a comunidades de apoyo a precios reducidos.

Para garantizar la seguridad de BorroeFinance, BlockAudit probó y verificó la plataforma, lo que significa que está a salvo de ataques y exploits. Además, BorroeFinance ($ROE) lanzó recientemente al público su dirección de contrato inteligente. Esta medida probablemente ayudará a fomentar la transparencia y generar confianza para el proyecto BorroeFinance ($ROE).

BorroeFinance ($ROE) se encuentra en su segunda etapa de preventa y el token se vende por $0,015. Una vez que concluyan todas las etapas de preventa, $ROE llegará al mercado criptográfico principal. Hay perspectivas de que las empresas web3 puedan acceder a préstamos instantáneos desde esta plataforma, atrayendo una gran atención a BorroeFinance y su token nativo $ROE.

Pagos Ripple: Roblox niega los rumores de las redes sociales

El 16 de octubre de 2023, BitPay (una plataforma de pago para las principales criptomonedas) tuiteó que los jugadores de web3 ahora pueden usar tokens $XRP para pagos de Xsolla en juegos compatibles como Roblox.

Sin embargo, Roblox ha negado el rumor de las redes sociales, afirmando que aún tienen que agregar pagos de $XRP para la plataforma. Bitpay eliminó la publicación poco después y su CMO, Bill Zielke, confirmó que “había un error en el tweet”.

Esta saga de redes sociales no afectó mucho el precio de $XRP, y $XRP ganó sólo un 0,68% la semana pasada. El 11 de octubre, $XRP cotizaba a $0,4864 dólares. El 18 de octubre, $XRP aumentó a $0,4897, lo que dejó a los inversores buscando tokens más rentables.

Según los analistas, es posible que $XRP no registre un aumento masivo de precios en el cuarto trimestre de 2023 debido a los persistentes casos judiciales con la SEC.

Dogecoin sufre una disminución del interés de los inversores en el cuarto trimestre de 2023

Recientemente, IntoTheBlock (una de las mejores plataformas de análisis de criptomonedas) tuiteó que “el promedio de 7 días de Dogecoin ($DOGE) para transacciones diarias ahora es de 37,300” al 11 de octubre de 2023.

Esta cifra es significativa porque hace cuatro meses (junio), el promedio semanal de transacciones diarias de Dogecoin (DOGE) se situaba en 2,1 millones. En ese momento, se especuló que Elon Musk podría aceptar DOGE como medio de pago en X.

Como resultado de esta caída, $DOGE perdió un 5,31% en octubre. El 1 de octubre, el token se cotizaba a 0,06249 dólares. Luego cayó a $0,05898 dólares en menos de tres semanas. Según los expertos, Dogecoin mantendrá su trayectoria bajista hasta fin de año si continúa la falta de interés de los inversores.

