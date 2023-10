Los retiros de criptomonedas de Binance no están disponibles temporalmente, problemas técnicos

El gigante del intercambio de criptomonedas Binance ha anunciado una suspensión temporal de los retiros de criptomonedas debido a problemas técnicos.

Esta interrupción inesperada se produce en un momento en el que el mercado de las criptomonedas ha estado lleno de actividad, registrando la asombrosa cifra de $100 mil millones de dólares en volumen de operaciones en todas las plataformas el mismo día.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Binance experimenta algunos problemas técnicos

Copy link to section

En un tweet, Binance y su CEO reconocieron el problema y afirmaron: “Estamos experimentando un problema técnico con los retiros de criptomonedas. Como resultado, no están disponibles temporalmente mientras nuestro equipo trabaja en la solución. Los retiros de Fiat están disponibles y funcionando. Todos los fondos están SAFU. Nos disculpamos por el inconveniente y actualizaremos sobre el progreso.”

Technical issue with a middleware service impacting withdrawals. Funds are SAFU. Our team is on it. 🙏 https://t.co/xWF25gyxRU — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 25, 2023

El último retiro de criptomonedas registrado de una de las cuentas Ethereum de Binance tuvo lugar a las 10:45 UTC. Binance ha asegurado a sus usuarios que sus fondos están seguros, enfatizando el estado “SAFU” (Secure Asset Fund for Users).

Este desarrollo subraya la importancia de la estabilidad técnica y la confiabilidad en la industria del intercambio de criptomonedas. A medida que el mercado de cifrado continúa experimentando un rápido crecimiento y altos volúmenes de operaciones, se vuelve imperativo que los intercambios garanticen que sus sistemas puedan manejar el aumento de carga sin interrupciones.

Binance, conocido por sus sólidas medidas de seguridad, está trabajando activamente para resolver el problema. Mientras tanto, los retiros fiduciarios no se ven afectados, lo que permite a los usuarios administrar sus activos sin obstáculos.

El compromiso de Binance con la transparencia y la seguridad es evidente en su rápida respuesta a este problema técnico.