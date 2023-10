Las ballenas adquieren 22 mil millones de Shiba Inu (SHIB); Los inversores muestran interés en Aave (AAVE) e InQubeta (QUBE)

La industria de las criptomonedas se desarrolla constantemente a medida que los tokens líderes en la lista de criptomonedas descentralizadas atraen la atención de inversores y entusiastas.

Las noticias sobre la criptomoneda Shiba Inu (SHIB), basada en memes, han provocado repercusiones a medida que los gigantes inversores realizan adquisiciones masivas de su token nativo. Al mismo tiempo, la mirada de la comunidad criptográfica se está desplazando hacia otros activos dignos de mención. Aave (AAVE) e InQubeta (QUBE) son las principales criptomonedas que ofrecen propuestas de valor únicas y se ganan la confianza de los inversores.

Aave es una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) que refuerza la capacidad de prestar y comprar criptoactivos sin intermediarios. Mientras tanto, InQubeta es una próxima ICO de blockchain que ofrece soluciones innovadoras para la industria de la inteligencia artificial impulsadas por NFT (tokens no fungibles) de tendencia.

Este artículo profundiza en la trayectoria de estos tokens, destacando el resurgimiento de Shiba Inu y las características de Aave e InQubeta que provocan este aumento en el interés de los inversores.

InQubeta (QUBE): innovación prometedora con características únicas

InQubeta emerge en la primera línea de la lista de criptomonedas descentralizadas a medida que su preventa supera las expectativas. Este importante token criptográfico ha atraído el interés de los inversores criptográficos por sus características únicas y su potencial de inversión.

El proyecto ha acumulado más de $3,8 millones de dólares con su preventa de QUBE a medida que los inversores se apresuran a comprar tokens. Se han vendido más de 413 millones de tokens QUBE desde el inicio de la actual fase de preventa. El éxito de la preventa del token es significativo dado que los fondos recaudados provienen sólo de cuatro de diez etapas.

Con menos del 14% restante de los tokens asignados para esta etapa, los inversores están luchando por comprar tokens QUBE al precio de la moneda DeFi de $0,0133 dólares, antes de que suba a $0,0161 dólares en la quinta etapa.

El interés de los inversores en InQubeta no se debe sólo al rotundo éxito de la preventa y al potencial futuro, sino también a otras características. Incluye las perspectivas de crecimiento del proyecto en las nuevas empresas de tecnología de inteligencia artificial y un modelo de inversión que utiliza NFT de tendencia para proporcionar inversiones fraccionadas en estas nuevas empresas.

El proyecto también introduce un mecanismo de participación, que ofrece a los inversores recompensas de un fondo de participación financiado con un impuesto del 5% sobre todas las transacciones en la red. Los inversores han estado intrigados por el potencial que podría surgir de esta ICO de blockchain y su fusión de las industrias de la IA y las criptomonedas.

Shiba Inu (SHIB): un nuevo viaje a partir de importantes adquisiciones

En los últimos meses, Shiba Inu, una de las principales monedas meme, se ha hundido más profundamente en la trampa de los osos criptográficos a medida que sus precios cayeron significativamente. Sin embargo, los inversores están cada vez más entusiasmados con la posibilidad de que el precio de este activo digital aumente a medida que las ballenas han adquirido una gran cantidad de tokens SHIB.

Según Arkham Intelligence, una agencia reconocida por el análisis de blockchain, se compraron 22,38 mil millones de tokens en menos de 10 minutos, registrados en dos transacciones.

Tras esta impresionante compra, con un valor de mercado de más de $150.000 dólares, SHIB se está acercando lentamente a una resistencia crucial de 0,000007 dólares. Otra ballena compró 4,5T SHIB a principios de mes, lo que sugiere más compras en esta criptomoneda.

Aunque Shiba Inu registra más afluencia y confianza por parte de las ballenas, su valor de mercado muestra que aún tiene que lograr una ruptura. Shiba Inu debe alcanzar su resistencia crucial para salir completamente del mercado bajista.

Aave (AAVE): ascendiendo a la prominencia

Aave es un protocolo DeFi con una presencia notable en el panorama de las criptomonedas. Este proyecto está captando la atención de los inversores con su enfoque único de préstamos y empréstitos descentralizados.

Ofrece una plataforma para que los usuarios completen estas actividades sin necesidad de intermediarios tradicionales como los bancos, eliminando la necesidad de gestión de fondos de terceros. Todas las transacciones se escriben en código mediante contratos inteligentes y se concluyen con el token nativo de la plataforma, AAVE.

La tendencia actual del mercado se centra en los inversores que buscan maximizar sus rentabilidades y al mismo tiempo gestionar el riesgo. La capacidad de Aave para ofrecer a los usuarios opciones de tipos de interés estables y variables sobre los depósitos ha sido una característica atractiva que ha impulsado el proyecto al centro de atención.

El papel clave de Aave de cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y el futuro descentralizado de blockchain continúa fortaleciendo sus perspectivas.

Conclusión

Como siempre, el mercado de las criptomonedas está experimentando una buena cantidad de cambios. Las ballenas están adquiriendo participaciones importantes en SHIB, lo que le da a la moneda meme una oportunidad de luchar contra un mercado bajista continuo. El creciente interés de los inversores en AAVE y QUBE señala una transición en la industria hacia proyectos innovadores con una utilidad prometedora. A medida que la preventa de InQubeta continúa registrando un éxito rotundo, los inversores podrían estar atentos a los beneficios potenciales de sus características únicas y proyectos de tecnología de inteligencia artificial.

