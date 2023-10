Pronóstico USD/TRY: Señal antes de la decisión sobre las tasas del CBRT

La lira turca continuó su notable colapso mientras persistían las preocupaciones sobre la inflación del país. El tipo de cambio USD/TRY se sitúa en un máximo histórico de 28,14, mucho más alto que al inicio del año en 18,48. Ha aumentado más del 173% desde el punto más bajo en 2022.

Se avecina la decisión sobre la tasa de interés del CBRT

El tipo de cambio USD/TRY estará en el centro de atención el jueves como decisión del Banco Central de la República de Turquía (CBRT).

Los economistas encuestados por Reuters creen que el CBRT seguirá subiendo los tipos de interés. Precisamente, creen que el banco subirá los tipos del 30% al 35%. También creen que el banco aumentará las tasas de interés de préstamos y préstamos a un día al 33% y 36%, respectivamente.

El banco ha estado subiendo las tasas de interés desde junio, cuando subió las tasas de interés del 8,50% al 30% actual. Lo ha hecho en un intento por frenar la inflación galopante, que se ha mantenido obstinadamente alta durante años.

Los datos más recientes muestran que el índice de precios al consumidor (IPC) general aumentó un 61,5% en septiembre. Había aumentado un 58,9% en septiembre y los analistas creen que los tipos seguirán subiendo en los próximos años. Una encuesta de Reuters encontró que la mayoría de los analistas esperan que la inflación termine el año en 69,3%.

Los economistas también esperan que la economía tenga un crecimiento modesto este año. Precisamente, esperan que el país se expanda un 4% mientras que el déficit en cuenta corriente será del 4,6% del PIB total.

La lira turca enfrenta un camino cuesta arriba hacia la recuperación ya que muchos turcos ahora han optado por monedas extranjeras como el dólar estadounidense y el euro. Además, las tensiones actuales en Medio Oriente no están ayudando.

Israel sigue luchando contra Hamás y la situación podría empeorar si Israel lanza una operación terrestre. El miércoles, Erdogan continuó criticando a Israel y defendiendo a Hamás, a quienes considera no terroristas.

Una escalada de la crisis podría hacer subir los precios de la energía, lo que provocaría más inflación en el país.

Análisis técnico USD/TRY

Gráfico USD/TRY de TradingView

El tipo de cambio USD/TRY ha tenido una fuerte tendencia alcista en las últimas décadas. Saltó a un máximo de 28,14 el jueves, el punto más alto registrado. A medida que subió, el par se mantiene por encima del soporte clave en 27,37, la oscilación más alta de septiembre.

El par USD/TRY también se ha mantenido por encima de todas las medias móviles, lo que indica que los alcistas todavía tienen el control. Por lo tanto, las perspectivas para el tipo de cambio entre USD y TRY son alcistas, ya que los compradores apuntan al nivel psicológico clave en 30.