Shiba Memu en el foco mientras Pomp reitera su visión alcista sobre Bitcoin

Anthony Pompliano, fundador de Pomp Investments, sigue siendo muy optimista con respecto a Bitcoin, a pesar de que ya ha subido bruscamente en las últimas semanas hasta alcanzar el nivel de $35.000 dólares.

La visión alcista de Pompliano sobre Bitcoin

Copy link to section

El inversor millonario ve a BTC como el “banco central más disciplinado del mundo”.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Está convencido de que la criptomoneda es bastante indiferente a los acontecimientos geopolíticos. Bitcoin tiende a crecer explosivamente en mercados alcistas; una tendencia que Pompliano dijo a CNBC en una entrevista reciente es poco probable que cambie en el corto plazo.

La demanda global de la criptomoneda permanecerá intacta incluso si el gobierno de EE.UU. toma medidas para prohibir Bitcoin, añadió. Pompliano se muestra optimista sobre la posibilidad de que la Comisión de Bolsa y Valores pronto dé luz verde a un ETF al contado de Bitcoin, especialmente porque empresas como BlackRock lo están presionando.

Además, las tasas más altas, según Anthony Pompliano, son solo temporales y la criptomoneda más grande del mundo se beneficiará aún más una vez que la Reserva Federal adopte una política monetaria más indulgente.

En pocas palabras, el empresario estadounidense ve un gran futuro para Bitcoin, que probablemente también será un catalizador significativo para otros tokens, incluidos Shiba Memu, considerando que BTC es prácticamente un portador de la antorcha del mercado de criptomonedas.

Shiba Memu confía en la inteligencia artificial

Copy link to section

Entonces, ya hemos establecido que Shiba Memu es un nombre criptográfico. Sin embargo, lo que lo hace aún más interesante es que este prometedor proyecto también te expone a la inteligencia artificial.

Según el Libro Blanco de su sitio web, Shiba Memu puede utilizar inteligencia artificial para crear contenido promocional que luego se distribuye automáticamente por Internet, también gracias a la IA.

Por eso se describe a sí misma como una “potencia de marketing” que es tan productiva o eficiente como cien agencias de marketing juntas.

Ahora, para la parte criptográfica de esta historia, todo lo que representa está impulsado por su moneda meme nativa “SHMU”, que actualmente se vende por $0,0365 dólares en la preventa en curso.

Otro dato curioso: el precio de la moneda Shiba Memu aumenta una vez cada 24 horas, y el próximo aumento se espera dentro de dos horas.

SHMU se beneficiará del próximo panel de inteligencia artificial

Copy link to section

Tenga en cuenta que SHMU es una moneda meme en esencia. Se trata de un mercado que valía unos $20.000 millones de dólares a finales del año pasado, frente a ni siquiera un centavo al comienzo de la pandemia.

Entonces, aparte del mercado de inteligencia artificial que Statista pronostica alcanzará los $2,0 billones de dólares para 2030 (aproximadamente diez veces más a partir de ahora), invertir en Shiba Memu lo posiciona para beneficiarse también del rápido crecimiento en el mercado de monedas meme.

Después de la preventa, SHMU encontrará su camino hacia destacados intercambios de cifrado que tienden a ser un catalizador para la apreciación de los precios, ya que esencialmente aumenta el acceso a una criptomoneda y, por extensión, su demanda.

Shiba Memu pronto lanzará un panel de inteligencia artificial que se espera que también amplíe la utilidad de su moneda meme. Para obtener más detalles, visite el sitio web del proyecto aquí.

Los vientos de cola de Bitcoin pueden ayudar a Shiba Memu

Copy link to section

Por último, como pronostica Anthony Pompliano, es probable que Bitcoin se recupere aún más gracias no a uno, sino a un montón de vientos de cola que se espera que se produzcan uno tras otro.

La semana pasada, la SEC decidió que no apelará un fallo judicial anterior que decía que carecía de motivos adecuados para no permitir que Grayscale transformara su fideicomiso de bitcoin en un ETF de bitcoin.

Nuevamente fue una gran victoria para el mercado de las criptomonedas, ya que acercó a EE.UU. a su primer ETF Spot de Bitcoin que, según la influyente inversora Cathie Wood, el precio del Bitcoin podría superar con creces el millón de dólares en los próximos diez años, ya que sigue impulsando la entrada de dinero institucional en la criptomoneda.

Como se mencionó anteriormente, si el BTC realmente se recupera de manera tan agresiva, es posible que sus pares como Shiba Memu (SHMU) también se beneficien de sus ondas de largo alcance.

Puede visitar el sitio web de Shiba Memu para obtener más información sobre cómo invertir en SHMU en sencillos pasos.