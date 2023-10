Gala, Axie Infinity, SAND, MANA aumentan mientras Memeinator prospera

Las monedas meme y las criptomonedas de juegos han prosperado durante la actual carrera alcista de las criptomonedas. Pepe, la moneda meme lanzada recientemente, ha subido más del 80% desde su nivel más bajo en octubre. Este repunte la convierte en una de las criptomonedas de mayor rendimiento.

Otras criptomonedas en la industria del juego también se han recuperado. El token de Gala subió a un máximo de $0,02200 dólares, el punto más alto desde el 14 de agosto. Se ha disparado más del 72% desde el mínimo hasta la fecha. De manera similar, Axie Infinity (AXS) y Decentraland (MANA) se han disparado más de dos dígitos en las últimas semanas.

Este repunte está en línea con el desempeño de otras criptomonedas. Bitcoin ha subido desde el mínimo de la semana pasada de $24.800 dólares a más de $34.000 dólares. Del mismo modo, el precio de Ethereum ha vuelto a subir a más de $1.800 dólares. Otras criptomonedas de alto rendimiento son Injective (INJ), Storj, Internet Computer (ICP) y Render, que han aumentado.

Detecte las esperanzas del ETF de Bitcoin

Bitcoin y otras criptomonedas han tenido buenos resultados en un período difícil en el mercado financiero. Si bien estas monedas se han disparado, las acciones y los bonos estadounidenses se han desplomado.

Los índices S&P 500 y Nasdaq 100 se han hundido en la zona de corrección, mientras que los rendimientos de los bonos a 30 y 10 años se han disparado a los niveles más altos en años.

La razón principal del repunte es la esperanza constante de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) apruebe el próximo ETF de Bitcoin. Empresas como Franklin Templeton, Blackrock e Invesco han presentado propuestas de ETF.

Los analistas creen que un ETF de Bitcoin al contado desbloqueará más entradas a Bitcoin a medida que los inversores institucionales asignen parte de su capital a Bitcoin, que ha superado al oro en la última década.

Bitcoin también se ha recuperado ya que los inversores siguen preocupados por el aumento de los rendimientos de la deuda y los bonos estadounidenses. Estados Unidos ha recaudado más de $33,6 billones de dólares en las últimas décadas. Con el aumento de los rendimientos de los bonos, Estados Unidos está gastando ahora más de $800 mil millones de dólares en pagos de deuda.

Por lo tanto, existe una sensación de que los inversores creen que Bitcoin es un refugio seguro, ya que a menudo se lo ve como una alternativa digital al oro.

Continúa la venta de tokens Memeainator

Mientras tanto, el reciente repunte del token Pepe ha enviado a muchos inversores a monedas meme alternativas. Además, Pepe ha salido de la nada para alcanzar una capitalización de mercado de más de $470 millones de dólares. En el camino, la moneda meme, que no tiene ningún uso real, ha creado muchos millonarios.

