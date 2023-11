Pronóstico del precio de Cosmos a medida que ATOM supera el rango en medio de sólidas tendencias alcistas

Las últimas tendencias alcistas en el mercado de criptomonedas vieron a Cosmos romper el rango de $6,30 – $7,58 dólares, poniendo fin a su modo de consolidación. El movimiento alcista indica un impulso alcista magnificado dentro del ecosistema ATOM, lo que indica un posible comienzo de un aumento sólido. El token cotizaba a $7,49 dólares al momento de esta publicación, ganando un 1,93% en las últimas 24 horas.

Gráfico de 24-Hr de ATOM en Coinmarketcap

Cosmos apunta a más ventajas

Copy link to section

ATOM imprimió el rango de $6,30 – $7,58 dólares durante la primera quincena de septiembre. La altcoin superó este territorio tras un aumento del 10% el 30 de octubre. La ruptura sólida indica un impulso de compra amplificado.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Mientras tanto, una nueva prueba de $0,748 dólares como punto de apoyo puede presentar una oportunidad para comprar ATOM. Además, dicho retroceso hará que el indicador RSI vuelva a probarse para dar la bienvenida a más compradores. Un rebote decisivo desde $7,58 dólares podría catalizar los repuntes para convertir $8,42 dólares en soporte antes de abrir el camino hacia el obstáculo de $10,81 dólares.

Eso se traduciría en un aumento del 42% desde 7,58 dólares y un aumento de casi el 30% desde $8,42 dólares. Los acontecimientos positivos dentro de la red Cosmos y el optimismo en el mercado en general respaldarán la trayectoria ascendente de ATOM.

This #Bitcoin Weekly candle close is SUPER BULLISH! 🚀 pic.twitter.com/LrKZ2EvbYs — Crypto Rover (@rovercrc) October 30, 2023

Bitcoin sigue preparado para aumentos prolongados en medio del optimismo de los ETF de BTC al contado. Su cierre semanal alcista de velas sugiere más tendencias alcistas para BTC y el mercado de criptomonedas.

Sin embargo, un impulso de venta repentino arruinará la postura alcista. Eso hará que el precio de Cosmos caiga y una vela de 24 horas que cierre por debajo de $6,93 dólares cancelará el viaje alcista, posiblemente hundiendo a ATOM a $6,28 dólares, una caída del 9,45%.