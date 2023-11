USD/RUB: perspectivas para el rublo mientras Rusia impone nuevos controles de divisas

El tipo de cambio USD/RUB continuó cayendo esta semana mientras el rublo ruso protagonizaba una fuerte recuperación. El par cayó a un mínimo de 91,86 el martes, muy por debajo del máximo del año hasta la fecha de 102,15.

El rublo ruso se recupera

Copy link to section

El rublo ruso ha experimentado un fuerte repunte en las últimas semanas, ayudado por los elevados precios del petróleo crudo y los controles cambiarios. También le ha ido bien, ayudado por los actuales controles cambiarios por parte del gobierno ruso.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

El control de divisas más reciente se produjo esta semana cuando el gobierno impuso nuevas reglas a las empresas que abandonan sus operaciones en Rusia. Según el Financial Times, estos países deben vender sus operaciones en rublos.

Alternativamente, estas empresas pueden aceptar monedas extranjeras como el dólar estadounidense o el euro. Sin embargo, en este caso, estas empresas deben aceptar un retraso prolongado que podría generar pérdidas sustanciales.

La esperanza del gobierno es que estos nuevos controles de capital impidan la fuga de capitales de estas empresas. Empresas como Coca-Cola, Heineken y PwC han abandonado el mercado ruso desde que comenzó la guerra.

El gobierno ruso y el banco central han anunciado varias medidas para salvar la moneda. El banco central ha aumentado las tasas de interés varias veces este año, mientras que el gobierno ha obligado a las grandes empresas a vender parte de sus divisas.

El par USD/RUB también ha retrocedido por otras razones. Primero, a la economía rusa le está yendo bien, ayudada por el creciente gasto militar. La tasa de desempleo se mantiene en el 3,0%.

Además, Rusia sigue ganando miles de millones de dólares a medida que aumenta el precio del petróleo crudo. En una nota del martes, el Banco Mundial advirtió que el precio podría alcanzar los $150 dólares si se intensifica la guerra entre Israel y Hamás.

Además, hay señales de que Rusia ha ganado la guerra contra Ucrania. La contraofensiva de Ucrania ha fracasado mientras Rusia controla una quinta parte del país. Además, las acciones rusas han subido a un máximo de varios años.

Análisis técnico USD/RUB

Copy link to section

Gráfico USDRUB de TradingView

El gráfico diario muestra que el tipo de cambio entre USD y RUB ha tenido una fuerte tendencia alcista este año. Recientemente ha formado un patrón de doble techo en 102,01. En el análisis de la acción del precio, este patrón suele ser una buena señal bajista.

El par USD-ru se ha movido por debajo del lado inferior del canal ascendente que se muestra en rojo. También ha caído por debajo de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 25 días. Las dos MA incluso han formado un patrón de cruce bajista.

Por lo tanto, la perspectiva para el par es bajista, siendo el siguiente nivel a observar el nivel psicológico de 85. El escenario alternativo es donde la acción se recupera y vuelve a probar el nivel psicológico clave de 100.