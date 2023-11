El gobierno de EE. UU. acusó a los ejecutivos de la criptomoneda SafeMoon por acusaciones de “conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero”. El arresto de los ejecutivos de Safemoon se produjo después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) revelara cargos contra ellos el miércoles por la mañana.

La acusación de John Karony, Kyle Nagy y Thomas Smith se hizo pública el miércoles, destacando el papel de los ejecutivos de Safemoon en defraudar a los inversores en un plan multimillonario.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ejecutivos de Safemoon arrestados

Copy link to section

Según un comunicado de prensa publicado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, tanto Karony como Smith han sido arrestados. Sin embargo, Nagy todavía estaba prófugo al cierre de esta edición.

Ivan J. Arvelo, agente especial a cargo de investigaciones de seguridad nacional en Nueva York, dijo en un comunicado:

“Como se alega, los ejecutivos de SafeMoon aumentaron el valor de su empresa a más de $8 mil millones de dólares, pero en lugar de recompensar a sus clientes como prometieron, su insaciable codicia los llevó a gastar millones de dólares en sus propios y lujosos deseos. Hoy en día, ningún vehículo de lujo ni bienes raíces en expansión pueden protegerlos de las consecuencias de tales crímenes”.

Anteriormente, la SEC había acusado al creador de Safemoon, Kyle Nagy, al director ejecutivo, John Karony, y al director de tecnología, Thomas Smith, de fraude y oferta de valores no registrados.

“Los demandados prometieron llevar el precio del token “Safely to the moon”, pero en lugar de generar ganancias, borraron miles de millones en capitalización de mercado, retiraron criptoactivos por valor de más de $200 millones de dólares del proyecto y se apropiaron indebidamente de fondos de inversionistas para fines personales”, decía la denuncia de la SEC contra Nagy, Karony y Smith.

El precio de Safemoon (SFM) se desplomó después de la noticia, y el token cayó más del 50% a $0,00009142 dólares.