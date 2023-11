Predicción del precio de Solana cuando el precio de preventa de Shiba Memu alcance los 0.037900 USDT

Solana (SOL) continúa brillando como uno de los contendientes más fuertes en el último trimestre de 2023, mientras que el token meme Shiba Memu (SHMU) emerge como un jugador intrigante.

Con el precio de preventa de SHMU alcanzando los 0,037900 USDT, los inversores están mirando estos dos activos digitales con gran anticipación.

La impresionante actuación de Solana

El viaje de Solana en 2023 ha sido nada menos que notable al competir con empresas como Bitcoin y Ethereum.

Bitcoin (BTC) causó sensación, superando los $30.000 dólares y alcanzando un nuevo máximo anual de $35.000 dólares. Sin embargo, Bitcoin se tomó un respiro y consolidó sus ganancias por encima de los $34.000 dólares.

Por el contrario, Solana se mantuvo firme frente a los sentimientos negativos, que habían estado pidiendo una corrección desde que superó la marca de los $30 dólares. En particular, ni siquiera los informes de que el asediado exchange de criptomonedas FTX movió millones de fondos en SOL y otros tokens pudieron detener el repunte de Solana.

Predicción del precio SOL

El impresionante movimiento de precios de Solana lo ha posicionado cerca de un nivel de resistencia crítico de 40 dólares. Como prueba de su resistencia, la criptomoneda ha superado con éxito varios niveles de resistencia, incluidos $25 dólares, $28 dólares, $30 dólares y, más recientemente, $35 dólares.

El cruce MA y los indicadores MACD subrayan aún más el potencial alcista de SOL. Si bien hubo indicios de una posible reversión por debajo de $30 dólares, el RSI se recuperó a 70, reforzando el sentimiento alcista y alentando a los operadores a mantener sus posiciones de compra.

Un factor que contribuye significativamente al sólido desempeño de Solana es la presencia de una cruz dorada, que ocurrió cuando la media móvil exponencial (EMA) de 50 días cruzó por encima de la EMA de 200 días el 22 de octubre. Este evento se considera una fuerte validación de la actual tendencia alcista.

La última vez que Solana experimentó un cruce tan alcista fue en 2021, marcando el comienzo del Bull Run anterior. En este Bull Run, SOL alcanzó un nuevo máximo histórico de $260 dólares en noviembre del mismo año. En consecuencia, los datos históricos sugieren que Solana podría estar preparada para otro repunte notable.

Sin embargo, es esencial considerar el potencial de un retroceso a alrededor de $30 dólares antes de que SOL se lance a una ruptura mayor por encima de $40 dólares. Los operadores también deberían estar atentos a la resistencia potencial de $38,5 dólares, que podría impedir temporalmente la ruptura. Si Solana supera los $40 dólares, el camino hacia los $50 dólares parece relativamente fluido, y se espera un pequeño retraso en el rango entre $45 y $46 dólares.

Shiba Memu: el token meme que compite con gente como Solana

En medio del impresionante desempeño de Solana, Shiba Memu (SHMU) emerge como un jugador único e intrigante en el mundo de los tokens meme. El precio de preventa de SHMU se sitúa en 0,037900 USDT, lo que atrae la atención de los inversores.

Shiba Memu se distingue por aprovechar capacidades de marketing autosuficientes impulsadas por tecnología de inteligencia artificial. A diferencia de otros tokens de memes que dependen de equipos humanos para sus esfuerzos de marketing, SHMU está diseñado para crear sus propias estrategias de marketing, redactar sus propias relaciones públicas y promocionarse en foros y redes sociales relevantes.

Este “genio de los memes de los robots perros patadas” opera incansablemente, observando el espacio de las criptomonedas las 24 horas del día, encontrando el mejor trabajo en publicidad creativa y mejorándolo. Su tecnología de inteligencia artificial le permite generar una gran cantidad de contenido, que luego se distribuye a través de comunicados de prensa y materiales de marketing. Este contenido se comparte en foros y plataformas de redes sociales para maximizar su alcance e impacto.

Además, Shiba Memu permite la interacción directa con los usuarios a través de un panel robótico. Los usuarios pueden interactuar con la IA, brindar comentarios, hacer sugerencias y hacer preguntas, creando una experiencia única e interactiva.

La preventa de SHMU está actualmente en marcha y, con sus capacidades de marketing autosuficientes, el token está preparado para causar sensación en el mercado de las criptomonedas. Los inversores esperan con interés su potencial futuro y los rendimientos que puede ofrecer.

Conclusión

A medida que Solana y Shiba Memu continúan atrayendo la atención, los inversores siguen de cerca sus movimientos y anticipan lo que les depara el futuro a estos activos digitales.

El sólido desempeño y la perspectiva alcista de Solana lo convierten en uno de los principales contendientes en el mercado de las criptomonedas, con potencial para mayores ganancias de precios. El enfoque único de Shiba Memu hacia los tokens meme, impulsado por tecnología de inteligencia artificial, agrega una dimensión interesante al mercado de preventa.