¿Es demasiado tarde para comprar XRP y Shiba Inu? ¿O es este token el futuro de las criptomonedas?

El mundo de las criptomonedas es un viaje salvaje, con monedas como Ripple (XRP) y Shiba Inu (SHIB) que nos muestran cuán locas pueden volverse las cosas.

Ripple ha sido conocido por su conexión con instituciones financieras tradicionales, esforzándose por cerrar la brecha entre las criptomonedas y la banca convencional, mientras que Shiba Inu se montó con éxito en la ola de las monedas meme para captar la atención de millones.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ambos tienen narrativas únicas que atrajeron a una parte de la comunidad criptográfica, mostrando las diversas vías para la aplicación blockchain y la construcción de comunidades en el espacio de la moneda digital. Han tenido su tiempo en el centro de atención, pero ahora hay un nuevo chico en el bloque que está llamando la atención: NuggetRush (NUGX).

NuggetRush (NUGX)

Copy link to section

NuggetRush no se limita a añadir otra ficha a la mezcla; está creando todo un universo donde los juegos se encuentran con blockchain y marcan una diferencia en el mundo real.

El corazón de esta fiesta es un juego para ganar dinero que combina la minería de oro y criptomonedas, tanto en el ámbito digital como en el real. Los jugadores obtienen interesantes recursos dentro del juego y los mineros artesanales de los países subdesarrollados reciben ayuda. No se trata sólo de ganar dinero; se trata de hacer una diferencia.

Ahora, hablemos del ambiente comunitario en NuggetRush. El token NUGX no es sólo una pieza de oro digital; es su pase a un ecosistema liderado por la comunidad.

Al buscar altcoins para comprar, es crucial tener un plan sólido sobre cómo se juegan los tokens, y NuggetRush lo logra con estilo. Tiene un alijo de 500 millones de tokens NUGX, con una hoja de ruta clara sobre cómo fluyen hacia el mercado.

La preventa en curso está animada, con más de 18,9 millones de tokens NUGX ya adquiridos en la Ronda 1 a 0,01 USDT cada uno, y el precio aumentará a 0,012 USDT en la siguiente ronda. Este baile estructurado es una plataforma de lanzamiento para que el valor de NUGX se dispare con el tiempo.

NuggetRush no se limita a arrojar otra ficha al criptocosmos; está evocando todo un universo en el que los juegos chocan los cinco con blockchain para causar sensación en el mundo real. El proyecto GameFi busca transformar el comercio de criptomonedas para principiantes, haciendo que el viaje de las criptomonedas se centre menos en los gráficos de precios angustiosos y más en el juego inmersivo.

Profundizando en el ámbito técnico, NuggetRush está aprovechando la cadena de bloques Ethereum, conocida por su funcionalidad de contrato inteligente y sólidas características de seguridad, para impulsar su dinámica de juego y token.

El modelo jugar para ganar es un mecanismo inteligente basado en contratos que garantiza transparencia, transacciones sin confianza y distribución de recompensas en tiempo real, lo que hace que el juego no solo sea atractivo sino también gratificante.

Además, el aspecto NFT (Token no fungible) de NuggetRush agrega una capa de propiedad y comerciabilidad, lo que permite a los jugadores poseer, comprar o vender activos del juego en una cadena de bloques, lo que esencialmente aporta un valor tangible a sus logros y activos de juego..

Ripple (XRP)

Copy link to section

Ripple (XRP) ha sido un actor constante, a pesar de los enredos legales y un escenario de mercado abarrotado que podría haber contribuido a su desempeño rezagado en el último mercado alcista.

Si bien la demanda de la SEC fue una nube oscura, la reciente victoria judicial de Ripple tiene a la comunidad optimista. Mientras tanto, XRP ha demostrado que su juego de utilidad es sólido. Pero, ¿puede concordar con las mejores altcoins que llegan al suelo?

Técnicamente, Ripple se basa en un algoritmo de consenso de protocolo. Contrasta con los mecanismos de prueba de trabajo o prueba de participación utilizados por muchas otras criptomonedas, con el objetivo de acelerar los tiempos de transacción y reducir los costos.

Sin embargo, la naturaleza centralizada del protocolo Ripple, con una parte importante de XRP en manos de la empresa fundadora, a menudo ha sido objeto de escrutinio, lo que genera preocupaciones sobre la verdadera descentralización y autonomía.

Además, la falta de funcionalidad de contrato inteligente, una característica que está impulsando la utilidad y adaptabilidad de otras cadenas de bloques, coloca a XRP en una posición menos favorable a los ojos de algunos entusiastas de las criptomonedas.

Shiba Inu (SHIB)

Copy link to section

Por otro lado, Shiba Inu (SHIB) navegó por la ola de las monedas meme hasta alcanzar el estrellato. Pero las monedas meme a menudo pierden el sólido ritmo de utilidad, que es clave para mantener la fiesta.

El modelo de construcción comunitaria espontánea descentralizada (DSCB) de Shiba Inu tenía su encanto, ya que creaba un ecosistema con temática canina con SHIB como piedra angular. Sin embargo, carecía de la solidez técnica o de una utilidad bien definida que pudiera sostener el crecimiento a largo plazo.

La ausencia de un caso de uso sólido para los tokens de memes, aparte del comercio especulativo y el valor de los memes, a menudo ha llevado a oscilaciones de precios volátiles basadas en la exageración de la comunidad en lugar de en el valor fundamental.

Además, el suministro masivo de SHIB (1 billón de tokens en el lanzamiento) puede diluir potencialmente el valor del token con el tiempo, lo que lo convierte en una opción menos atractiva entre los criptoinversores serios que buscan las mejores altcoins con una visión tangible a largo plazo.

Aunque los recientes desarrollos en el ecosistema y un mecanismo de quema podrían ser hitos críticos, el revuelo inicial en torno a SHIB se ha enfriado en gran medida. Los movimientos del precio del token probablemente sean el resultado del cambio del mercado hacia tokens con utilidad real y compromiso de la comunidad.

Conclusión

Copy link to section

Si bien XRP y SHIB tuvieron sus momentos de fama, el futuro de las criptomonedas parece estar vibrando con tokens que aportan más a la mesa. NuggetRush está avanzando con un modelo GameFi innovador, un fuerte ritmo comunitario y una historia de impacto en el mundo real. No se trata sólo de los precios; se trata de lo que representa el token, la comunidad con la que se mueve y el valor del mundo real que aporta.

Mientras las principales altcoins pintan una visión de un futuro descentralizado e impactante, NuggetRush está esbozando su propia imagen interesante en esta escena.

Para obtener toda la información de NUGX, puede visitar el sitio web de preventa de NuggetRush.