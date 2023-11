Las ballenas criptográficas encabezan las elecciones del mercado alcista: Dogecoin, Ethereum y Everlodge

De los miles de altcoins disponibles actualmente, las ballenas criptográficas han estado considerando a Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH) y Everlodge (ELDG) como sus últimas incorporaciones. Estas criptomonedas han experimentado recientemente un crecimiento exponencial y los analistas son optimistas sobre el impulso futuro de sus precios.

Hoy repasaremos sus datos recientes en el gráfico para ver hasta qué punto podrían subir de valor.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Se prevé que Dogecoin (DOGE) alcance los $0,098 dólares

Copy link to section

Dogecoin (DOGE) ha experimentado recientemente un nivel de rendimiento alcista y los analistas proyectan ganancias significativas para el cripto en el futuro.

El precio de Dogecoin experimentó un aumento del 15,1% durante las últimas dos semanas. De hecho, sólo en los últimos siete días, el valor de la criptomoneda Dogecoin se movió entre $0,063886 dólares en el extremo inferior y $0,074175 dólares en el extremo superior. La capitalización de mercado de la criptomoneda es de $9,769,401,748 dólares, lo que la coloca como la décima más grande.

Según la predicción del precio de Dogecoin, puede aumentar a $0,098 dólares y, como resultado, ha recibido una gran atención por parte de inversores y comerciantes.

Ethereum (ETH) puede subir hasta $2,335 dólares

Copy link to section

Ethereum (ETH) también va en dirección ascendente. En las últimas dos semanas, Ethereum ha subido un 14%. Durante las últimas 24 horas, el volumen de operaciones de Ethereum aumentó un 92,93%. Ahora, la criptomoneda tiene un suministro circulante de 120.269.588 ETH.

Sólo en la última semana, ETH experimentó un aumento de precio de $1.688,84 a $1.845,02 dólares. Según la predicción actual del precio de Ethereum, puede alcanzar los $2.335,71 dólares a finales de 2023.

Everlodge (ELDG) podría aumentar 70 veces en el lanzamiento

Copy link to section

Dogecoin y Ethereum no fueron las únicas dos selecciones hechas por las ballenas, ya que Everlodge (ELDG) también atrajo una atención significativa.

La industria del tiempo compartido cuesta, en promedio, alrededor de $22,000 dólares y, como resultado, ha estado fuera del alcance de muchas personas. Everlodge es un mercado inmobiliario de próxima aparición que presenta elementos de tiempo compartido y los pondrá a disposición por tan solo $100 dólares.

La plataforma funcionará mediante el proceso de acuñación de propiedades como NFT, después del cual se dividirán en partes más pequeñas mediante fraccionamiento.

De esta manera, cualquiera podrá permitirse y ser copropietario de una propiedad que le brinde oportunidades de ingresos por alquiler. Como resultado, pueden recibir ingresos pasivos y el valor del NFT aumentará junto con la tasa de apreciación de la propiedad. Todos los detalles importantes, como los títulos y las escrituras, se almacenan en los metadatos del contrato inteligente.

Durante la etapa 6, ELDG cotiza a $0,023 dólares. Las ballenas han atraído una atención significativa para el proyecto, ya que los analistas proyectan un aumento de 80 veces en el lanzamiento.

Para obtener más información sobre la preventa de Everlodge (ELDG), puede visitar su sitio web o unirse a su comunidad aquí.