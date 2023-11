PancakeSwap, Synthetix, Aave, Uniswap, a medida que aumenta el índice de miedo y codicia

Los tokens de finanzas descentralizadas (DeFi) continuaron su modo de recuperación a medida que aumentaba el índice de miedo y codicia de las criptomonedas. El precio de PancakeSwap (CAKE) subió más del 30% el jueves y alcanzó el punto más alto desde julio de este año.

El precio de Synthetix (SNX), por otro lado, saltó a un máximo de $2,50 dólares, su nivel más alto desde agosto de 2023. Nuevamente, al igual que PancakeSwap, el token saltó más del 35% desde el punto más bajo de octubre.

AAVE, la cuarta plataforma DeFi más grande del mundo, saltó un 16,13%, mientras que Uniswap se disparó un 15%. Otros tokens DeFi importantes como Curve (CRV), Compound (COMP) y Frax Share (FXS) también tuvieron el mejor desempeño.

Estos tokens saltaron cuando el índice de miedo y codicia de las criptomonedas saltó a la zona de codicia de 74. En la mayoría de los casos, las criptomonedas saltan cuando una sensación de miedo se está extendiendo en el mercado.

También están aumentando debido al sólido desempeño de Bitcoin. Bitcoin saltó a $34.450 dólares el jueves, el punto más alto de este año. Ha retrocedido en dos dígitos desde el punto más bajo de septiembre.

Los tokens criptográficos, también conocidos como altcoins, tienden a recuperarse cuando a Bitcoin le va bien. Y afortunadamente, como escribí anteriormente, el repunte de Bitcoin parece estar ganando impulso ya que ha formado un patrón de banderín alcista.

La moneda también se mantuvo por encima de los promedios móviles de 50 y 100 días, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) se movió al nivel de sobrecompra. Este RSI es una señal de que Bitcoin está ganando un fuerte impulso.

También han saltado tras la última decisión de la Reserva Federal. El banco dejó los tipos de interés sin cambios entre el 5,25% y el 5,50%, el punto más alto en más de dos décadas. En su declaración, Jerome Powell señaló que la Reserva Federal probablemente seguirá haciendo una pausa en los próximos meses.

Los economistas también esperan que la Reserva Federal también reduzca las tasas en el segundo trimestre de 2024. Las criptomonedas, que han sobrevivido al reciente ciclo de aumentos de tasas, probablemente verán un impulso renovado.

El ecosistema DeFi también se está recuperando. Según DeFi Llama, el valor total bloqueado (TVL) aumentó a más de $42.700 millones de dólares.