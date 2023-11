En un importante avance legal que podría tener consecuencias de gran alcance para la industria de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, fue declarado culpable de todos los cargos en el juicio de FTX que comenzó el 3 de octubre.

El veredicto, emitido por un jurado compuesto por nueve mujeres y tres hombres, incluye condenas por dos cargos de fraude electrónico, cuatro cargos de conspiración para cometer fraude y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Aspectos destacados del veredicto de SBF e implicaciones legales

El veredicto se alcanzó después de menos de cinco horas de deliberación, culminando un juicio de alto riesgo seguido de cerca por inversores, reguladores y la comunidad de criptomonedas. Marca una sorprendente caída en desgracia para el otrora destacado director ejecutivo de intercambio de criptomonedas, cuyo patrimonio neto se estimó en decenas de miles de millones en su punto máximo.

La sentencia de Bankman-Fried está programada para el 28 de marzo y podría enfrentar décadas de prisión.

Los problemas legales de Bankman-Fried comenzaron en diciembre cuando fue arrestado y acusado de defraudar a inversionistas y clientes de FTX, así como a los prestamistas de Alameda Research. SBF renunció al intercambio de cifrado FTX cuando se acogió al Capítulo 11 de bancarrota en noviembre de 2022.

Durante todo el juicio mantuvo su inocencia, afirmando que no había defraudado a nadie pero que había cometido errores en la gestión de los fondos de la empresa.

¿De qué se acusó a Sam Bankman-Fried?

Sin embargo, la fiscalía presentó un caso convincente contra Bankman-Fried, argumentando que, a sabiendas, se apropió indebidamente de fondos de clientes para diversos gastos, incluidos bienes raíces de lujo, patrocinios deportivos e inversiones de riesgo.

Los fiscales rastrearon estas supuestas acciones hasta 2021, cuando Bankman-Fried ordenó el uso de fondos de clientes para recomprar participaciones en FTX propiedad del criptoexchange rival Binance. Esta decisión finalmente resultó en pedir dinero prestado a los clientes de FTX para facilitar la transacción.

Caroline Ellison, ex directora ejecutiva del fondo de cobertura Alameda Research, testificó durante el juicio y destacó el papel del acusado al ordenar el uso de fondos de clientes a pesar de sus advertencias sobre las posibles consecuencias.

En respuesta a estas acusaciones, Bankman-Fried argumentó que confiaba en sus ejecutivos cuidadosamente seleccionados para gestionar las operaciones de las empresas. Al mismo tiempo, se centró en otros aspectos de su imperio multimillonario, incluido el lobby regulatorio.

Uno de los aspectos más perjudiciales del juicio para Bankman-Fried fue su propio testimonio. Durante un riguroso contrainterrogatorio realizado por la fiscal Danielle Sassoon, afirmó repetidamente no recordar detalles y declaraciones críticas, lo que podría socavar su credibilidad. Sassoon utilizó las propias palabras de Bankman-Fried, incluidas las de las entrevistas que dio tras el colapso de FTX, para demostrar un patrón de engaño.

Sam Bankman-Fried apelará el veredicto

El abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, indicó que su cliente apelaría la condena, manteniendo su inocencia y prometiendo seguir luchando enérgicamente contra los cargos en su contra.

¿Cómo afecta el veredicto de la SBF al mercado de las criptomonedas?

Tal como había declarado Kavita Gupta, socia de Delta Blockchain Fund, la prueba del SBF podría ayudar a aportar más claridad regulatoria a las criptomonedas. Sin duda, el veredicto de culpabilidad tendrá implicaciones sustanciales para la industria de las criptomonedas.

FTX de Bankman-Fried era uno de los mayores intercambios de comercio de criptomonedas y había realizado inversiones de alto perfil, como la contratación de celebridades como Tom Brady y Larry David como promotores. Sus esfuerzos filantrópicos y su defensa de la regulación de la industria también han contribuido a su imagen pública.

Sin embargo, la caída de FTX, Alameda y sus subsidiarias luego del artículo de CoinDesk que expuso sus operaciones estrechamente entrelazadas provocó conmociones en la industria.

John J. Ray III, el nuevo director ejecutivo de FTX, abordó las consecuencias financieras del colapso y afirmó que es posible que los clientes de FTX no recuperen completamente sus fondos. Calificó los presuntos delitos como simple malversación de fondos y enfatizó la necesidad de escrutinio y regulación en el sector de las criptomonedas.

El fiscal estadounidense Damian Williams, hablando fuera del tribunal, caracterizó las acciones de Bankman-Fried como fraude financiero y corrupción significativos, y enfatizó que este tipo de irregularidades no tenían cabida en la industria de las criptomonedas.

El veredicto de culpabilidad seguramente servirá como advertencia para los posibles defraudadores, indicando que sus acciones no están fuera del alcance de la ley.