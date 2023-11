Predicción del precio de Polkadot (DOT) mientras Bitcoin apunta a una resistencia de $36,000 dólares

El mercado de altcoins presenta impresionantes aumentos de precios mientras Bitcoin lucha por cerrar por encima de los $35.000 dólares. BTC ronda los $35,110 dólares mientras los alcistas continúan gobernando la industria de las criptomonedas, elevando el valor total de todas las monedas digitales a $1,32 billones de dólares al momento de esta publicación.

En medio de los mercados alcistas, Polkadot espera desarrollos masivos del ecosistema, lo que sugiere posibles aumentos repentinos de precios del DOT pronto.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La evolución alcista de Polkadot

Copy link to section

Los desarrolladores de Polkadot han estado trabajando para mejorar su proyecto. El informe de Messari muestra los próximos desarrollos de la criptomoneda para la moneda alternativa. En primer lugar, destaca la finalización de Polkadot 1.0, un paso hacia la bienvenida a Polkadot 2.0.

Además, los indicadores en cadena confirman posibles aumentos del DOT. Los activos apostados de Polkadot se acercan al límite del 50% luego de un aumento intertrimestral del 12% hasta el 49%.

Sin embargo, las direcciones activas diarias han ido cayendo en picado, cerrando el primer trimestre en 6.900 y el segundo en 5.800. En el tercer trimestre la cifra cayó aún más hasta 5.200. Sin embargo, la actividad de los promotores, que se ha mantenido elevada, sigue siendo crucial a la hora de evaluar la evolución de los precios a largo plazo.

Polkadot se encuentra entre las principales cadenas múltiples con potencial de presenciar una mayor demanda con desarrollos continuos. Además, los desarrolladores del DOT pueden estar esperando para entregar (oportunamente) noticias alcistas a medida que el optimismo domina el sector criptográfico.

Previsión del precio de Polkadot

Copy link to section

El DOT ganó un 2,81% el último día para cotizar a $4,79 dólares durante esta publicación. La altcoin registró recuperaciones impresionantes en los últimos diez días, elevándose desde los mínimos del 20 de octubre de $3,6 dólares, mientras Bitcoin lideraba las ventajas del mercado. Ganó alrededor del 15% la semana anterior.

Gráfico de 7 días en Coinmarketcap

El precio de Polkadot probablemente reflejaría los movimientos de Bitcoin. Por lo tanto, el DOT podría alcanzar nuevas alturas a medida que los alcistas de BTC apunten a la resistencia de $36,000 dólares (nuevamente). Mientras tanto, superar los $4,82 dólares ha seguido siendo un desafío desde finales de agosto.

Los alcistas del DOT deberían dominar el área de soporte en $4,74 dólares para impulsar los precios a $5,1 dólares. Nuevas tendencias alcistas llevarán el precio altísimo a $5,42 dólares, abriendo el camino a $5,8 dólares. Mientras tanto, los entusiastas de Polkadot deberían observar el desempeño de Bitcoin mientras esperan desarrollos optimistas por parte del equipo del proyecto.