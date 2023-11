XRP, Alchemy Pay, Stellar y KuCoin Token se disparan en medio de un sentimiento de riesgo

El mercado financiero empezó bien la semana, continuando el repunte que se produjo la semana pasada. Bitcoin se mantuvo por encima de los $35.000 dólares, mientras que los principales índices estadounidenses como el Dow Jones, Nasdaq 100 y S&P 500 subieron.

La mayoría de las altcoins estaban en verde. El precio XRP de Ripple saltó un 13% y alcanzó un máximo de $0,7320 dólares, el punto más alto desde el 30 de julio. La moneda se ha disparado más del 65% desde el punto más bajo de agosto. Se recuperó después de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) abandonara su demanda contra el director de Ripple Labs.

El precio del token de Alchemy Pay (ACH) también ha aumentado drásticamente, alcanzando un máximo de $0,021 dólares, el nivel más alto desde el 14 de julio. Se ha disparado más del 61% desde el nivel más bajo de este mes. El token se recuperó después de que los desarrolladores insinuaron una noticia importante en el ecosistema.

Aún no está claro cuáles serán las novedades. Algunos analistas creen que Binance aprobará su token apalancado en su ecosistema. Históricamente, las criptomonedas se recuperan después de cotizar en las principales bolsas como Binance y OKB.

El precio de KuCoin Token (KCS) ha tenido una fuerte remontada alcista últimamente. El token KCS alcanzó un máximo de $5,66 dólares, un 58% por encima del punto más bajo de septiembre. Otros tokens de intercambio como OKB, Uniswap (UNI) y Cronos (CRO) aumentaron cuando los inversores volvieron a las criptomonedas.

Las otras criptomonedas con mejor rendimiento el lunes fueron Stellar Lumens (XLM), The Graph (GRT), Injective y Gala, que se encontraban entre las criptomonedas con mejor rendimiento.

Este repunte coincidió con la mejora del sentimiento en el mercado en general. El índice del dólar estadounidense (DXY) ha retrocedido mientras que el índice de miedo y avaricia ha aumentado gradualmente incluso cuando permanece en la zona de avaricia.

Además, las acciones estadounidenses se han recuperado en las últimas semanas. Los índices Dow Jones, Nasdaq 100 y S&P 500 tuvieron su mejor semana este año. Los rendimientos de los bonos también han retrocedido.

El principal catalizador del repunte fue la decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de la semana pasada. En él, el banco dejó sin cambios los tipos de interés entre el 5,25% y el 5,50%. El presidente de la Reserva Federal insinuó que el banco se mantendrá sin cambios durante el resto del año.