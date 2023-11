El precio de las acciones de Tilray Brands (TLRY) podría caer un 17% pronto

El precio de las acciones de Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) ha estado en caída libre este año debido a las preocupaciones sobre la industria del cannabis. Las acciones se desplomaron a un mínimo de $1,83 dólares el martes, una caída de más del 46% desde el punto más alto de septiembre. Otras empresas como Curaleaf, Aurora Cannabis, Canopy Growth y Truelive Cannabis también se han desplomado.

Los problemas del cannabis continúan

Tilray Brands es una de las empresas más grandes de la industria del cannabis. La empresa ha crecido tanto de forma orgánica como inorgánica a lo largo de los años. Ha adquirido empresas como HEXO, Redhook, Aphria y Natura Naturals. Más recientemente, amplió su negocio adquiriendo ocho marcas de cerveza de AB InBev.

Tilray Brands y otras empresas de cannabis han tenido problemas en los últimos años. Por un lado, se han enfrentado a numerosos obstáculos en Estados Unidos, donde los políticos han tenido dificultades para avanzar con una regulación integral del cannabis. Las empresas de cannabis también se han enfrentado a una competencia importante en los últimos años.

El negocio de la empresa no está creciendo tan rápido como hace unos años. Sus ingresos en el trimestre más reciente ascendieron a $177 millones de dólares, un aumento del 15% con respecto al mismo trimestre de 2022. Sus ingresos por cannabis canadienses aumentaron un 16% mientras que los ingresos internacionales se dispararon más del 37%.

Tilray Brands también ha progresado mucho en los últimos meses. Ha reducido su deuda total en $177 millones de dólares este año. Además, sus sinergias en el acuerdo con HEXO han aumentado a $27 millones de dólares en los últimos meses.

Además, la empresa ha avanzado mucho en el negocio de las bebidas. Ha adquirido varios negocios de cerveza artesanal de AB InBev. Esta diversificación es importante ya que la protege de la desafiante industria del cannabis.

Los ingresos de su negocio de bebidas aumentaron un 17% en el último trimestre a $24,2 millones de dólares. Tilray espera que los ingresos de su negocio de bebidas alcohólicas alcancen los $300 millones de dólares.

Por tanto, Tilray parece mejor posicionada que otras empresas de cannabis que se centran en productos únicos.

Previsión del precio de las acciones de Tilray Brands

El precio de las acciones de TLRY ha seguido una fuerte tendencia a la baja en los últimos meses. Ha recortado la mayor parte de las ganancias que obtuvo hace unos meses, cuando alcanzó un máximo de $3,39 dólares. La acción se ha mantenido por debajo de los promedios móviles de 50 y 100 días.

El indicador TRIX ha apuntado hacia abajo, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) ha caído por debajo del punto neutral de 50. Además, ha caído por debajo del importante nivel de soporte de $2,17 dólares, el punto más bajo el 26 de abril.

Por lo tanto, la perspectiva para el precio de las acciones de Tilray Brands es bajista, y el siguiente punto de soporte a tener en cuenta está en $1,50 dólares. Este precio está en línea con mi reciente pronóstico de Tilray.

Este precio es el punto más bajo de este año y está por encima del 16,90% del nivel actual. Una caída por debajo de ese soporte abrirá la posibilidad de que caiga a $1,0 dólares.