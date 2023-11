¿Es la fuerte preventa de Memeinator suficiente para aumentar 10 veces el precio del token?

Memeinator (MMTR) lleva solo unas semanas en preventa, pero el proyecto ha recaudado más de $1,18 millones de dólares. La sólida preventa sigue al gran entusiasmo que comenzó cuando el proyecto se puso en marcha. En sólo 20 minutos, cuando se lanzó el sitio Memeinator, más de 1000 personas se unieron a su lista de correo. Otros 5000 se unieron a Telegram y Twitter en un solo día. A medida que avanza la preventa, el glamour del próximo proyecto de memes parece hacerse más fuerte. ¿Pero es esto un precursor de un fuerte movimiento de precios del token?

¿Qué es Memeinator?

La era de las criptomonedas meme engañosas, poco originales y deficientes podría estar llegando a su fin. El cambio inevitable se está produciendo gracias a Memeinator, un proyecto de memes liderado por IA. Memeinator promete destruir memes dudosos utilizando tecnología de inteligencia artificial de vanguardia. La IA permite al proyecto escanear la web, encontrar a sus pares débiles y aplastarlos.

La promesa de destrucción de memes ha capturado las mentes de los inversores, generando interés y entusiasmo por MMTR. Para despegar, Memeinator invertirá en intensas campañas de marketing. El proyecto también se asociará con personas influyentes para generar conciencia y publicidad.

Memeinator también presenta características de producto innovadoras. Se espera que el lanzamiento de un juego de acción al final de la preventa aumente la utilidad y popularidad de Memeinator. Los jugadores participan en combates aniquiladores que implican destruir memes débiles, reforzando la misión de Memeinator.

Memeinator también pretende brindar utilidad a su comunidad a través de oportunidades de ingresos pasivos. Estos incluyen apostar tokens MMTR y NFT exclusivos para los inversores de preventa.

¿Memeinator es una inversión 10 veces mayor después de una sólida preventa?

Aunque es pronto para especular sobre Memeinator, la exitosa preventa indica un futuro prometedor. Una revisión del meme criptográfico muestra que los tokens que reciben mucha publicidad tienden a aumentar hasta 50 veces. Un ejemplo es el PEPE, que se lanzó a principios de este año con mucho frenesí y subió más del 10.000%.

Memeinator tiene un potencial de más de 10 veces después de cotizar en bolsa. En primer lugar, el entusiasmo que ha generado es característico de las criptomonedas meme populares. Eso significa que el potencial del token para generar mucha especulación es alto, lo que desbloqueará el valor.

En segundo lugar, el noble papel de Memeinator en el criptoespacio de los memes y su implementación de IA aumentan su popularidad. A medida que el proyecto se embarque en la actividad de destruir memes, irá camino a la dominación.

En tercer lugar, Memeinator apunta a una capitalización de mercado de mil millones de dólares. Para alcanzar tal valor de mercado, el precio del MMTR debe aumentar significativamente. El equipo planea incluir el token a nivel mundial en los intercambios de nivel 1 para lograr el objetivo de mercado. El equipo también lanzará réplicas de memes para consolidar el estatus de Memeiantor como proyecto líder de memes. Junto con un marketing poderoso, la alineación significa que Memeinator podría multiplicarse hasta 50 veces en el futuro.

Qué significa invertir en la preventa de Memeinator

La preventa de Memeinator es única para inversores a corto y largo plazo. El token genera un enorme retorno de la inversión del 132% para los madrugadores. El precio de MMTR fue de $0,01 dólares en la primera etapa y aumentó a $0,0125 dólares en la etapa 5. Al final de la preventa de 29 etapas, Memeinator tendrá un valor de $0,0485 dólares.

Invertir en Memeinator significa aprovechar las ganancias tempranas de los tokens antes de cualquier movimiento importante de precios en los intercambios. Los inversores también tienen acceso a una comunidad de resistencia de asesinos de memes, alineándose con la propuesta de valor de Memeinator. La comunidad disfrutará de beneficios como NFT exclusivos que muestran los trabajos creativos del equipo de Memeinator.

La preventa también es ventajosa para los inversores que buscan capitalizar las posibles ganancias posteriores a la cotización. Los primeros indicios apuntan a que Memeinator podría experimentar una intensa volatilidad debido a su alta demanda. Como tal, los compradores de preventa disfrutarán de ganancias iniciales para maximizar la rentabilidad antes de que el token se dispare en los intercambios.