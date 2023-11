Circle, el creador de las monedas estables USDC y EURC lanzará una oferta pública inicial en 2024

Circle, el creador de USD Coin (USDC), la popular moneda estable, lanzará una Oferta Pública Inicial (IPO) en 2024. Según Bloomberg, la compañía ya está hablando con asesores mientras se prepara para esto.

Circle Internet es una de las empresas más importantes de la industria blockchain. Creó USD Coin, una moneda estable con más de $24 mil millones de dólares en activos. También creó EURC, una moneda estable respaldada por euros. EURC tiene una capitalización de mercado combinada de más de $53 millones de dólares.

Las monedas estables de Circle operan en numerosas cadenas de bloques como Stellar, Ethereum y Avalanche. Según su sitio web, el USDC ha manejado más de $12,6 billones de dólares en transacciones en cadena en su historia. Más de 1,8 millones de personas poseen la moneda estable.

Las empresas emisoras de monedas estables son literalmente impresoras de efectivo. Las empresas ganan dinero simplemente invirtiendo el efectivo en activos seguros como bonos gubernamentales a corto plazo. En este caso, la empresa ha invertido aproximadamente $24.000 millones de dólares, ganando alrededor del 5% de interés.

Esto significa que la empresa podría generar hasta $1.200 millones de dólares en ingresos este año si la cantidad se mantiene en la fase actual. Por ejemplo, los resultados más recientes de Tether Holdings mostraron que el beneficio operativo de la empresa saltó a más de mil millones de dólares en el segundo trimestre. Tether es mucho más grande que USD Coin, gracias a sus activos de más de $86 mil millones de dólares.

Es probable que los ingresos de Circle sigan funcionando bien ya que las tasas de interés se mantienen en un nivel elevado. En su decisión de la semana pasada, la Reserva Federal decidió dejar los tipos de interés sin cambios entre el 5,25% y el 5,50%. La mayoría de los analistas creen que el banco mantendrá los tipos en un nivel elevado durante algún tiempo.

La moneda estable de Circle se usa ampliamente en el mundo blockchain y fuera de la cadena. Una de sus principales utilidades se debe a su asociación con MoneyGram. Según el acuerdo, los titulares de USDC ahora pueden enviar dinero internacionalmente y las personas pueden retirar los fondos en dólares estadounidenses.

Una preocupación clave para los poseedores de monedas estables es qué tan estables son. En el caso de UDDC, la estabilidad proviene del hecho de que la empresa es auditada por Deloitte, una de las 4 principales empresas contables. Sus reservas están en manos de empresas como Blackrock y BNY Mellon.

No está clara la valoración que buscará Circle. En 2022, la empresa saldría a bolsa al fusionarse con Concord Acquisition Corp. El acuerdo valoró a Circle en más de $9.000 millones de dólares. Por lo tanto, existe la posibilidad de que atraiga una valoración mayor.